Çorum Belediyespor'da Mehmet Aurelio dönemi başladı

Çorum Belediyespor'da teknik direktörlük görevine getirilen, Milli Takım başta olmak üzere Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mehmet Aurelio düzenlenen törenle resmi imzayı attı. Çorum Belediyespor'un yeni teknik patronu olan Mehmet Aurelio, kendisini kırmızı-siyahlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen törende Çorum Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Özcan, göreve geldiği günden itibaren yaptıkları çalışmalardan kısaca bahsederek, Çorumspor'u 3 yıl içerisinde Spor Toto 1. Lig'e çıkarabilmek için ellerinden gelen tüm çaba ve özveriyi sergilediklerini söyledi.

Sezona Fahrettin Sayhan ile başladıklarını ancak yaşanan doku uyuşmazlığı nedeniyle yollarını ayırdıklarını dile getiren Özcan, "Bir doku uyuşmazlığı yaşadık, olmuyor. Saha sonuçları ile ilgili değil ayrılığımız. O heyecanı yakalayamadık. Şehre o coşkuyu veremedik. Bunlar futbolda var. Gayette normal. Şehir başarı bekliyor. Şehir büyük beklentiler içerisinde artık böyle bir tesise, şehre, stada böyle bir lig olmaz" dedi.

Gölcükspor maçının ardından yeni teknik direktör için yoğun bir çaba ve arayışa girdiklerini anlatan Özcan, "2. lig ve 3. ligde bütün hocaları masaya yatırdık. Artık yapılmayanı, herkesin yaptığını değil Çorumspor'da bir fark oluşturmak adına buradayız. O farkı bu sezon başaracağız. Sürekli isimleri dönen herkesin bildiği teknik direktör değil farklı bir isim olsun dedik. Mehmet hocamda karar kıldık kendisi de İspanya'da bir projenin başındaydı. Sezon başından beri takibimizdeydi. Sağolsun bizleri kırmadı. Kendisini anlatmaya gerek yok. Uzun yıllar futbol oynamış şampiyonluklar yaşamış. Hiddink, Christop Daum, Samet Aybaba ile çalışmış. Alex ile birlikte futbol oynamış. 'Brezilyalı bizim Çorumlu Mehmet' diyorum ona. Kendisini Türk vatandaşı yaptık. Kendisinin buradaki başarılarıyla da Çorumlu Mehmet yapmayı başaracağız" diye konuştu.

Aurelio'nun 5 yıl Milli Takım formasını şerefle giymiş değerli bir spor adamı olduğunu, Tuncay Şanlı ile beraber Sakaryaspor'da ve Göztepe'de çalışma imkanı bulduğunu hatırlatan Özcan, “Bizi görünce bizdeki elektriği görünce çok mutlu oldu. Çorum'u anlattık. Derbi maçı beraber izledik. Bizi dinledi. Ne istediğimizi anlattık. Coşku istediğimizi, başarı istediğimizi, futbol istediğimizi anlattık. O bize neler yapabileceğini anlattı. Yönetim kurulu ile birlikte marjinal bir karar alarak cesur adımlar atarak büyük bir ismi Çorum'a getirmeyi Çorumlulara hizmet etme fırsatı yakaladık. Dün gece sözleşmemizi yaptık. Çorumspor''un bundan sonraki teknik patronu Mehmet Aurelio'dur. Tüm şehrimize taraftarlarımıza Çorumspor ailesine hayırlı olur. O arzuladığımız günlere Mehmet hocamla kavuşacağımıza eminiz. Sezon sonu kupayı alacağız” ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Mehmet Aurelio da Başkan Fatih Özcan ve yönetimine bu göreve kendisi layık gördükleri için teşekkür ederek, "Çorum Belediyespor gibi özel bir kulübe geldim. Yöneticilerimiz, teknik kadromuzu ve taraftarlarımızla Çorum Belediyespor için koşturacağız. İnşallah şampiyonluk yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

İmza törenin ardından Aurelio ve teknik heyet takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Futbolcularla tek tek tanışan Aurelio, daha sonra Başkan Özcan ile birlikte futbolcuların katılımıyla bir toplantı yaptı.