Çorum Gazeteciler Cemiyeti’nden iftar

Kentte görev yapan gazetecileri buluşturan programla ilgili açıklamalarda bulunan Cemiyet Başkanı Şevket Erzen, tüm basın çalışanlarının Ramazan-ı Şerifleri’ni tebrik etti. Ramazan Ayı’nın anlam ve öneminden bahseden Erzen, basının toplumsal hayattaki yeri ve önemine de işaret etti. Katılımcılara teşekkür eden Erzen, Gazeteciler Cemiyeti faaliyetlerinin bundan sonra da tüm hızıyla süreceğini sözlerine ekledi.

İftar programında Basın İlan Kurumu (BİK) Şube Müdürü Osman Bolluk’un, Cemiyet Onursal Başkan Mehmet Yolyapar, Cemiyet Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Yönetim Kurulu Üyeleri Sadık Örgel, Taner Şimşek, Serdar Özel, Mustafa Külcü ve Recep Mebet de hazır bulundu.