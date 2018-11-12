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Çorum hercai menekşeler ile renklendi

Çorum Belediyesi, kent kışın da rengarenk olsun, her yer güzelleşsin diye şehrin merkezi noktalarına hercai menekşeler dikiyor.


Çorum'u daha güzel bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarına devam eden Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kış sezonu için şehrin muhtelif yerlerini hercai menekşe çiçeği ile renklendiriyor.


Belediye Başkanı Zeki Gül, "Yaz ve kış aylarında Çorum'un güzel görüntüsüne renk katmak için çiçek dikim çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz. Şehrin önemli noktalarına toplamda 50 bin hercai menekşe dikimi yapıyoruz. Çorum'u çiçeklerle güzelleştiren, park ve yeşil alanların çiçeklendirilmesine büyük önem veriyoruz” dedi.

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