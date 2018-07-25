Çorum İl Koordinasyon toplantısı

İl Koordinasyon Toplantısı Vali Necmettin Kılıç başkanlığında yapıldı. Ticaret ve Sanayi Odası Kompleksi’nde yapılan toplantıda 2018 yatırımları ele alındı.

2018 yılında yatırım programına alınan 845 adet yatırım proje bulunduğunu açıklayan Vali Kılıç, toplam maliyeti 4 milyar 39 milyon lira olan projelerden 91 tanesinin tamamlandığını, 512 tanesinin ise inşaatı devam ettiğini belirtti. İl Özel İdaresi’nin yatırım programında bulunan 492 projenin 322’sini ulaştırma, 52’sini tarım geri kalanının ise alt yapı projelerinin oluşturduğunu kaydeden Vali Kılıç, bu projelere de 45 milyon lira ödenek ayrıldığını dile getirdi.

Çorum’da kentin yarınlarını ilgilendirecek geleceğini kucaklayacak ve farklı sektörleri tetikleyecek yatırımlar yürütüldüğünü anlatan Vali Kılıç, “2018 yılının flaş projesi 450 milyon liraya mal olacak olan Kırkdilim tünel projesidir. Milli eğitimde tüm zamanların en ciddi okullaşma hamlesi devam ediyor. Gelecek yıl inşallah tekli eğitime geçeceğiz. Gelir getirici tür ağaçlandırılmasında Çorum’da dikilen fidanlar ülke genelinde dikilen fidanlardan daha fazladır. DSİ tarafından yürütülen projelerle Çorum göller bölgesi haline geldi. Toprağı suyla buluşturarak çiftçimizin gelir seviyesini yükseltmek görevlerimizin arasında Birkaç yıl sonra çok daha zengin çok daha müreffeh gelişmiş bir Çorum’un ayak işaretleridir. Toprağın çiftçiyle buluşması çiftçimizi daha zengin edecek” dedi.

Sanayi alanında güzel işler yapıldığını söyleyen Vali Kılıç, “Savunma sanayi alanında atılan küçük adımların ciddi yansımalarını görüyoruz. Sadece BMC ile yaptığımız işbirliği bazı şirketlerimizin işlerini büyütmesine ve ilave istihdamlar yapmalarına neden oldu. Bir firmamız 65 işçi istihdam etti. Bunlar il adımlar. Bunun devamı edecek. Eğitimde, sağlıkta, tarımda, turizmde, sanayide güzel adımlar atılıyor. Bu adımların tohumların meyvesini bazen 3 yıl bazen 5 yıl sonra alacağız. Çok daha zengin müreffeh bir Çorum’u artık elimizi uzatsak yakalayabiliriz. Bu bir ekip işidir. Bunlar koordinasyon anlayışı ile oldu. Devletimizin milletimizin gelişmesinde emeği olan kurul üyelerine teşekkür ediyorum. Bu tablolar yüz ağartıcı ve yüz ağartıcı tablolar” ifadelerini kullandı.