Çorum İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Sobacı;

Ömer Sobacı, kalp ve damar hastalıklarının küresel olarak bir numaralı ölüm sebebi olduğunu belirterek, “Kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölümlerin artarak, 2030 yılında 22,2 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir” dedi.

Dünya Kalp Günü nedeniyle bir açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre tüm dünyada bulaşıcı olmayan hastalıklara bağlı ölümlerin yüzde 46,2'sinin (17,5 milyon) kalp ve damar hastalıkları nedeniyle olduğunu ifade etti. Sobacı, Türkiye'de ölen her 5 kişiden ikisinin kalp-damar hastalığına bağlı nedenlerden hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Sağlıksız beslenme, yetersiz fiziksel aktivite, tütün kullanımı ve alkol kullanımı koroner kalp hastalığının yüzde 80'inden sorumlu olduğunu kaydeden Sobacı, “Kardiyovasküler hastalıkların çoğu risk faktörleriyle mücadele edilerek engellenebilir. Risk faktörlerinin kontrolü ile kalp ve damar hastalığı görülme sıklığının yarıya indirilebileceği bildirilmektedir. Sağlıksız beslenme ve yetersiz fiziksel aktivite etkisiyle bireylerde kan basıncında yükselme, kan şekeri yüksekliği, kan lipidlerinde yükselme, fazla kilo veya obezite görülür. Sosyal ekonomik faktörler ve kültürel değişiklikler (küreselleşme, şehirleşme) toplumun yaşlanması, stres, herediter faktörler kardiyovasküler hastalıkların diğer belirleyicileridir. 40 yaş üstü her birey için kardiyovasküler riskin hesaplanması ve varsa davranışsal risk faktörlerine uygun müdahaleler ile kalp krizi, inme, kalp yetmezliği ve diğer komplikasyonların gelişmesini önleyebilecek tedbirlerin alınması önerilir. Her bir bireyin kalp ve damar hastalıklarına yol açan davranışsal risk faktörleri ile ilgili farkındalığının artırılması ve hasta olmamak için riskli davranışlarını olumlu davranışlara değiştirmesi için teşvik edilmesi gerekir” diye konuştu.

Sağlıklı kalmak ve kalp ve damar hastalığına yakalanma riskinden uzak durmak için de önerilerde bulunan Sobacı, “Sağlıklı beslenin. Düzenli fiziksel aktivite yapın. Tütün ve tütün ürünleri kullanmayın. Alkol kullanmayın. Kardiyovasküler riskinizi öğrenin, Kilolu veya obez olup olmadığınızı öğrenin. Kan basıncınızı öğrenin ve normal değerlerde tutun. Kan şekerinizi öğrenin ve normal değerlerde tutun. Kan lipidlerinizi öğrenin ve normal değerlerde tutun. Hekiminizin verdiği sağlıklı yaşam önerilerine uyun” ifadelerini kullandı.