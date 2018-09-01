Çorum Kent Arşivi dijital ortamda

Kentin tarihinin önemli yazılı bilgi ve belgelerini bünyesinde bulunduran Çorum Belediyesi Kent Arşivi, araştırmacılara ve bilim insanlarına rehber oluyor. Bilim insanlarının ve yazarların kitap basım çalışmalarına da katkı sağlayan Kent Arşivi kültür ve sanat hayatında da aktif bir rol oynuyor.

Belediye Başkanı Zeki Gül yaptığı açıklamada kent arşivi çalışmalarının kuruluşundan bu güne kadar devam ettiğini artık interaktif ortamda da istenilen belge ve bilgilere ulaşılabileceğini belirtti. Çorum’un tarihi açısından Kent Arşivi’nin çok önemli olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Zeki Gül, “2005 yılında açıldığından buyana çalışmalarının önemli bir bölümünü yerel tarih ve Çorum Kent Tarihi alanında yoğunlaştırmıştır. Bu alana ilişkin kültür yayınları yanı sıra, başta Çorum Şer’iyye Sicilleri Transkripsiyon Projesi ve Uluslar arası Osmanlıdan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivi Belgeleri, Evlendirme Sicilleri Transkripsiyonları, Nüfus Defterleri Transkripsiyonları, Mezar Taşları Transkripsiyonları, Türk İslam Sanat Eserleri Kitabeleri Transkripsiyonları olmak üzere araştırmacılar ve kent tarihi için kaynak olma niteliğine sahip projeler gerçekleştirmiştir. Çorum Belediyesi Kent Arşivi’nin kent tarihi araştırmaları yayınları arasında Çorum Halkevi Dergisi Tıpkı Basımı(1938-1946 yılları arası), Çorum Gazetesi Çevirileri (200 sayı gazete-2 Cild), Çorum Ağzı Sözlüğü, Çorum Kültür ve Tarihinde Tasavvuf Geleneği, 20.Asırda Çorum Tarihinden Notlar, Çorum Şer’iyye Sicilleri Katalogları(2 Cild) vb. çok sayıda kitap yer alıyor. Çorum Belediyesi Kent Arşivi, ayrıca 4500 adet siyah beyaz fotoğraf albümünden oluşan bir fotoğraf arşivinden derlenen “1897’den 1979’a Çorum Geçmiş Zaman Halleri, Tarihe Işık Tutan Çorum Fotoğrafları, Çorum Futbol Tarihi (1920-1979 yılları arası), Geçmişten Günümüze Çorum ve Çorum Geçmiş Zaman Halleri, Nostalji, Çorum Fotoğrafları Albümü, Geçmişten Günümüze Çorum Fotoğrafları Albümü adlı Fotoğraf Albümleri önemli bir kaynak kitap niteliği taşıyor. Kent arşivimizin bünyesinde yer alan eserleri şimdi dijital ortama taşıdık. kentarsivi.corum.bel.tr sitemizde Osmanlı Arşiv Belgeleri, Cumhuriyet Arşivi Belgeleri, Fotoğraf Arşivi, Şer’iyye Sicilleri Katalogları, Nüfus Defterleri, Evlendirme Sicil Defterleri, Makaleler, Videolar, Sergiler’in yanı sıra E-Kütüphane ve Kültür Yayınları’na ulaşılabilmektedir” dedi.

Çorum Belediyesi Kent Arşivi kentarsivi.corum.bel.tr adresinden de hizmet veriyor.