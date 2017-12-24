Çorum modern çöp konteynırları ile tanıştı

Başkan Külcü, Çorum belediyesi’nin temizlik alanında teknolojik çalışmaları hızlı bir şekilde uyguladıklarını ve temizlik konusunda yaptıkları çalışmaların kent halkının yanı sıra diğer iller tarafından da takdir edildiğini söyledi.

Hazırladıkları projelerle Çorum’u AK Parti belediyeciliğinin çalışkan yüzüyle tanıştırdıklarını kaydeden Muzaffer Külcü, "Şehrimizde 2009 yılında 15 bin adet çöp varili, 5 bin konteynır vardı. Variller çok çabuk çürüyordu. Delinen varillerden sızan sular etrafa pis koku yaydığı gibi haşere üremesine de neden oluyordu. Sanayi bölgeleri ve bağ bölgeleri dışında çöp varili kullanımına son verdik. Küçük konteynırları da büyük konteynırlarla değiştirdik. Anadolu’da ilk kez yeraltı konteynır sistemini uyguladık. Diğer çalışmalarımızda olduğu gibi temizlik alanında yaptığımız çalışmalarımızda da örnek alındık." dedi..

Kent merkezinde yeni ve modern konteynırları da kullanıma sunduklarını kaydeden Başkan Külcü, " 3 bin 750 litrelik yeni konteynırları ilk olarak Fatih Caddesi’ne yerleştirildi. Bu çalışma ile önceden 5 konteynırın aldığı evsel atığı yeni yerleştirdiğimiz 1 tane konteyner alacak. Yeni konteynır sistemi ile evler, işyerleri, pazarlar, alışveriş merkezleri gibi evsel katı atıkların yoğun olduğu bölgelerde hem gürültü kirliği ortadan kalkacak hem de daha pratik ve modern bir hizmet vermiş olacağız. Yine mevcutta bulunan konteynırlar çöp atarken ve araçlar alırken çok ses çıkartıyordu. Bu yeni sistemle gürültü kirliliğini de ortadan kaldırmış olacağız. Ayrıca işletme maliyetlerinin düşürülmesi, günümüz gelişen teknoloji ve estetiğine uyum sağlanması açısından da bu çalışmayı önemsiyoruz” ifadelerini kullandı.