Çorum, Oğuz adasıyla su sporları ve doğa turizminde marka olacak

Oğuz Adası projesiyle Obruk Barajı kıyısında sosyal ve sportif tesisler ile doğa kampı açılmasıyla birlikte bölgenin alternatif bir turizm merkezi haline getirilmesi ve ekonomik yönden dezavantajlı olan Obruk Barajı çevresinin ekonomik yönden kalkınmasına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Proje kapsamında yapılması planlanan Sosyal ve Spor Tesisi içerisinde yer alacak olan engelsiz doğa kamp alanı ve engelsiz kafeterya yerli ve yabancı birçok turiste ev sahipliği yaparken, Obruk Barajı ve Kızılırmak havzasının sahip olduğu doğal güzelliklerin yanında organik tarımsal üretim potansiyeli ile ekokent olmaya aday olan Oğuzlar ilçesi de kısa sürede şirin bir turizm beldesi olacaktır.

Oğuz Adası projesi kapsamında geliştirilecek olan yenilikçi dijital uygulamalar sayesinde TR83 bölgesinin doğal, kültürel ve tarihi değerlerin bilinirliğinin artırılması hedeflenirken, Kızılırmak Havzası Gastronomi ve Yürüyüş yolu boyunca ve turist akışının yoğun olduğu destinasyonlarda, gelen engelli ve engelsiz yerli ve yabancı turistlere yönelik bütüncül bilgilendirme, e-rehberlik ve e-yönlendirme hizmetini geliştirilecek. Bu sayede turistlere bölgenin tarih, kültür, doğa, spor, gastronomi, av, dağcılık, balıkçılık, kuş gözlemciliği ve fotoğrafçılığını turizm seçenekleri tanıtılacak.

E-menü, e-rehber ve e-temsilci mobil uygulamaları sayesinde Oğuz Adası Tesisine gelen yerli ve yabancı turistlere Çorum’un turizm imkanları konusunda bilgilendirme yapılabilecek, alternatif turizm olanakları tanıtılarak bireysel zevklere ve tercihlere göre turistleri yönlendirme imkanı sağlanacaktır. Proje kapsamında yürütülmesi planlanan engelsiz spor etkinlikleri, tematik kamp faaliyetleri ve kuş gözlem ve fotoğrafçılığı yarışması düzenlenerek farklı tercihleri ve ihtiyaçları olan turistlere aynı tesiste hizmet verilebilecek. Faaliyetlerin sürekliliği ve turizm çeşitliliği sağlanarak bölgenin turizm potansiyeli arttırılacaktır. Obruk Barajı ve Kızılırmak havzasının sahip olduğu doğal güzelliklerin yanında organik tarımsal üretim potansiyeli ile ekokent olmaya aday olan Oğuzlar ilçesi de kısa sürede şirin bir turizm beldesi olacaktır.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Oğuz Adası projesinin Çorum’un başta turizm olmak üzere birçok alanda sahip olduğu potansiyeli ortaya çıkaracağını söyledi.

Ada projesinin 1.6 milyon liralık bir proje olduğunu dile getiren Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı turizme ve Organize Sanayi bölgelerine yönelik mali destek programlar kapsamında Oğuz Adası’na 785 bin liralık hibe desteği sağlanacağını açıkladı.

Daha önce Üniversitelerarası Dünya Güreş ve Futsal şampiyonalarını Türkiye’ye ve Çorum’a almayı başardıklarını dile getiren Alkan, “Bu tür organizasyonların Çorum’a kazandırılması özel çabalar ve alt yapı ile ilgili. Bu anlamda Hitit Üniversitesi rüştünü ispat etti. Bu demek oluyor ki spor etkinlikleri de Çorum’a kazandırabiliriz. Oğuz adası su sporları ve çevresindeki biyolojik çeşitliliğe bakıldığında pek çok farklı proje ve çalışmanın yapılabileceği muazzam bir alan” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmelerin Hitit Üniversitesi’nin sadece eğitim değil sahip olduğu akademik bilgi birikimini Çorum’a yansıttığının bir göstergesi olduğunu dile getiren Rektör Alkan, “Üniversitemizin sahip olduğu akademik beyin gücünü sahip olduğumuz bilimsel zengin alt yapıyı sadece eğitim faaliyetlerinde değil farklı alanlarda da kullanmak şehrimizin ülkemizin ve bilim dünyasının hizmetine sunmak en önemli görevlerimizden birisi. Üniversite yapacağımız çalışmalarla olarak önemli bir su kütlesi ile zengin fauna ve floraya sahip olan Obruk Baraj gölünde bir çok projeye ev sahipliğine yapacağımıza inancım tamdır. Yapmış olduğumuz çalışmalarla ilimizin pek çok potansiyelini ortaya çıkaracak ya da mevcut potansiyeli daha ileri götürecek çalışmalar yapmayı yönetimimizin odağına koyarak bu çalışmalara yoğunlaştık. Hükümetimizin sağlamış olduğu imkanları ilimize somut çıktıları olan projeleri kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.