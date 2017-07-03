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03 Temmuz 2017 15:57

Çorum olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

1980 yılında yaşanan Çorum olaylarında hayatını kaybedenler anıldı.

Çorum olaylarında hayatını kaybedenler anıldı

03 Temmuz 2017 15:57


Anma etkinlikleri kapsamında Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Kültür ve Eğitim Vakfı Çorum Şubesi önünden Hürriyet Meydanı’na kadar yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe CHP Sivas Milletvekili Ali Akyıldız, HDP İstanbul Milletvekili Erdal Aytaş, HDP PM Üyesi Ali Kenanoğlu, Türkiye ve Avrupa’daki Alevi Birlikleri ve Federasyonlarının temsilcileri, CHP, KESK üyelerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı.


Anma komitesi adına bir konuşma yapan avukat Sadık Eral, baskıyla, zulümle kendilerini korkutarak başka topraklara sürgün edeceğini sananlara seslendiğini belirterek, “Herkes bilmelidir ki biz bu toprakların kopmaz parçasıyız. Kürdü ile Türkü ile Alevi’siyle Sünni’siyle biz bu toprakların asli unsurlarıyız. Biz doğuda Dicle Fırat, batı da Sakarya’yız, biz Erciyes’iz, Toroslar’ız, Tanrı Dağı’yız. Biz bu topraklarda doğduk bu topraklarda öleceğiz. Kürdü ile Türkü ile Alevi’siyle Sünni’siyle acılarımızda aynı ağıtları yaktık. Aynı türküleri söyledik. Aynı halaylar çektik. Kuva-i Milliye’de emperyalizme karşı omuz omuza yan yana mücadele ettik. Bizi birbirimize düşman etmek isteyenlere inat bir daha bu oyuna gelmeyeceğiz. Bir daha Sivas’ı yaktırmayacağız. Maraş’ta katliam yaptırmayacağız. Çorum’da bu tezgahı oyuna koydurmayacağız” dedi.


Anma etkinlikleri yapılan konuşmaların ardından sona erdi.




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