Çorum polisinden çocuklara Çanakkale gezisi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce, Çocuk ve Gençler Sosyal Katılım ve Destek Programı “ÇOGEP” kapsamında yürütülen “Huzurlu Gelecek İçin Mutlu Çocuklar” proje faaliyetleri kapsamında 40 çocuk Çanakkale'ye geziye götürüldü.

Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirilen gezi de öğrenciler Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Kilit Bahir, Mecidiye ve Namazgâh Tabyaları, Soğanlı Dere ve Şahin Dere Hastane Şehitlikleri, Morto Koyu ve Fransız Mezarlığı, Ertuğrul Koyu ve Tabyası, Çanakkale Destanı Tanıtım Müzesi, Helles Anıtı, Seyit Onbaşı, Havuzlar, Alçı Tepe, Şehitler Abidesi ve Yahya Çavuş Şehitliği, Kabatepe Müzesi, Arıburnu, Anzak Koyu, Mehmetçiğe Saygı Anıtı, Kanlı Sırt, Tüneller ve Siperler, 57. Alay Şehitliği, Kesikdere Şehitliği, Bomba Sırtı, Cesaret Tepe, Mehmet Çavuş Anıtı, 261 Rakımlı Tepe, Mehmetçik Kitabeleri, Kemal Yeri ve Conk Bayırı'nın yanı sıra Bursa'da Osmangazi Türbesi, Orhangazi Türbesi ve Ulu Cami'ni ziyaret etti.

Çorum Valiliği'nden yapılan açıklama da, “Suç ve suçlularla mücadele kapsamında, çocuklarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak sureti ile onların güvenlik hizmetlerine katılımlarının sağlanması çalışmalarına devam edilmektedir. Toplum Destekli Polislik anlayışı içerisinde Çocuklarımıza, gençlerimize ve ailelerine yönelik faaliyetlerimiz devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.