Çorum polisinden kaçak tütün operasyonu

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasadışı tütün mamulü ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Üçtutlar Mahallesinde bulunan bir işyerinde kaçak tütün, tütün mamulü ve içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş bandrolsüz makaronların piyasaya sürüldüğü bilgisini alan KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir işyerinde yaptıkları aramada 4 kilo 465 gram kıyılmış tütün, içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş 2 bin 467 adet makaron, başka bir işyerine yapılan bakında ise 104 kilo kıyılmış tütün, içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş 29 bin 400 adet makaron sigara ve üzerinde TAPDK ibaresi bulunan gerçek veya sahte olup olmadığı kriminal incelemeden sonra belli olacak bin 850 adet bandrol, Çöplü mahallesinde yapılan bir işyerinde ise 93 kilo 360 gram kıyılmış tütün, içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş 16 bin 400 adet makaron sigara ve üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan 23 bin adet boş makaron, 21 şişe kaçak parfüm, 26 adet cinsel içerikli ürün, 2 adet boş makaron doldurma makinesi, gerçek veya sahte olup olmadığı kriminal incelemeden sonra belli olacak 422 adet bandrol ve 204 adet kullanılmış ve tekrar kullanıma hazır tütün poşeti ele geçirildi.

Operasyonlarda A.O.S, S.M., Ö.K., M.A. ve A.D adlı şahıslar gözaltına alındı.