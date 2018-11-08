Çorum polisinden öğrencilere kışlık giysi ve bot yardımı

Çorum'da Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü tarafından 50 öğrenciye kışlık giysi ve bot yardımında bulundu.

Çocuk ve gençleri sosyal koruma ve destek programı (ÇOGEP) kapsamında hazırlanan ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak belirlenen, 80.Yıl Ortaokulu'nda öğrenim gören 10 öğrenci ile diğer okullarda öğrenim 40 öğrenciye bot, mont ve kırtasiye setinden oluşan paketler ile çeşitli hediyeler verilerek eğitimlerine katkı sağlandı.

Törene İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu'nun eşi ve Polis Eşleri Yardımlaşma Derneği Başkanı Sayın Fatma Kolcu, 80.Yıl İlköğretim Okulu Müdürü Ali Ateş, TDP Şube Müdürlüğü görevlileri ve okul idarecileri ile öğretmenler katıldı.

Çorum emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklama da, çocuk ve gençlerin eğitim ve gelişimlerine yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceği belirtildi.