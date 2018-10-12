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Çorum polisinden uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Çorum’un İskilip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo kubar esrar maddesi ele geçilirken, operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo kubar esrar maddesi ele geçilirken, operasyonda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma başlatan İskilip Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Meydan Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi. Polis ekiplerinin yaptığı aramada 2 kilo kubar esrar maddesi ele geçirilirken S.K. (20), M.C.S. (44) ve Y.C.A. (26) adlı şahıslar gözaltına alındı. Haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edilen şahıslardan Y.C.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken diğer 2 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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