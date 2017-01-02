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02 Ocak 2017 19:36

Çorum Sağlık Kompleksi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi inşaatı başladı

Çorum Sağlık Kompleksi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi inşaatı başladı

02 Ocak 2017 19:36

AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Salim Uslu, Çorum Sağlık Kompleksi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi inşaatının hızla devam ettiğini söyledi.
Hazırlık çalışmaları üç yıl süren 2014 yılında ödeneği gelen, İl Sağlık Kompleksi ve 112 Komuta Kontrol Merkezinin 28 Haziran 2016 tarihinde ihale edildiğini hatırlatan milletvekili Salim Uslu, “İl Sağlık Müdürlüğü, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Halk Sağlığı Müdürlüğü hizmet binaları ile Toplum Sağlığı Merkezi, Halk Sağlığı Laboratuarı, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), İl Ambulans Servisi ve 112 Komuta Kontrol Merkezinin yer alacağı 1. Basamak Sağlık Kompleksi ve 112 Komuta Kontrol Merkezi Projemizin yapımına başlanıldı. Yapım çalışmaları hızla sürüyor. Toplam 18 bin 546 metrekare inşaat alanına sahip olacak sağlık yatırımımız sayesinde birimlerin ve hizmetin bir araya gelmesi sağlanacaktır. Ayrıca Çorum’a yapılacak Meydan projesi alanında kalan mevcut İl Sağlık Müdürlüğümüzün taşınmasını sağlanarak projemizde bir adım daha ilerlemiş olacağız” dedi.
Yapımına başlanılan Çorum İl Sağlık Kompleksine 23 milyon 355 bin liralık yatırım yapılacağını belirten Uslu, “Geçici kabul aşamasına gelen Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemiz ile yapımına başlanan sağlık tesislerinin memleketimize hayırlı hizmetlere vesile olmasını dilerim”diye konuştu.



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