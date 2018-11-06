Çorum Şeker Fabrikası'ndaki eylem

Çorum Şeker Fabrikası'nda nakliyecilerin yaşadığı sorun çözüme kavuşturulurken, pancar alımı tekrar başladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ, Şeker Fabrikası'nda yaşanan problemi çözmek taraflarla bir araya geldiklerini açıkladı.

İlk olarak Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Şeker Fabrikası sahipleri Hasan ve Cengiz Safi, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin ve nakliyecilerden bir temsilcinin katılımıyla ile toplantı yaptıklarını, ardından Şeker Fabrikası'nda 2 saat süren ikinci bir görüşme yaptıklarını belirten Karadağ, “Nakliyecilerimiz alacaklı oldukları ücretlerini aldılar ve gelecekle ilgili endişelerini giderdiler. Geçmişteki uygulamadan daha iyi bir sonuç alındı. Pancar alımı başladı. Fabrika sahipleri ve yöneticileri ile Çorum çiftçisinin şeker pancarı üretmesi ve üretimin teşvik edilmesi yönünde önlemleri görüştük. Şeker Fabrikası'nın üretiminin sadece yarısını Çorum çiftçisi karşılıyor. Şeker üretiminin tamamının karşılanması yönünde tedbir alınmasını istedik. Fabrika sahipleri de gelecek sezondan itibaren fabrikada bir takım iyileştirmeler yaparak kapasiteyi büyüteceklerini, ilâve istihdam ve üretimi artıracak revizyon yapacaklarını ifade ettiler” dedi.