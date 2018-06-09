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09 Haziran 2018 17:41

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’ndan iftar

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’nın geleneksel iftarında şoför esnafı bir araya geldi.

Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası’ndan iftar

09 Haziran 2018 17:41


İftar programına katılan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Fevzi Apaydın, “Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odasının geleneksel olarak düzenlediği iftar davetine her yıl katılmak için gayret gösteriyorum. Ramazan birlik, beraberlik ve paylaşma ayıdır. Biz de bu doğrultuda esnafımızla ve dostlarımızla buluştuk. Bu organizasyonu her yıl özveri ile düzenleyen Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanımız Tahsin Şahin’i canı gönülden kutluyorum. Çorum’da güzel işlere imza atıyor. Başarılı çalışmalarının da devamını diliyorum” şeklinde konuştu.


Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin de, Çorum’da zor şartlarda görev yapan şoför ve nakliyecilerin birlik ve beraberlik içerisinde tek vücut olduğunu göstermek için böyle bir davet gerçekleştirdiklerini belirterek, iftara katılan herkese teşekkür etti.




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