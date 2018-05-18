Çorum Ticaret Borsası’ndan 19 Mayıs mesajı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna giden yolda ilk adımı 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkarak attığını dile getiren Kaya ve Özkubat, mesajda şu ifadelere yer verdi; “19 Mayıs 1919, yenilmiş, zedelenmiş, yorgun ve fakir düşmüş bir halkın, vatanını sahiplenerek, geleceğini yeniden kurmaya giriştiği gündür. Bu nedenle,19 Mayıs Türk milleti için tarihi bir gün ve önemli bir dönüm noktası olmuştur. Milli mücadele kıvılcımının yakıldığı bu önemli günden sonra atalarımız: genç, yaşlı, kadın, erkek demeden tek vücut olmuş ve destansı bir mücadele vererek bugün özgürce yaşadığımız bu toprakları bizlere miras bırakmıştır. Atalarımızın mirası olan Cumhuriyetimizi Ulu Önder Atatürk, ‘Bütün ümidim gençliktedir’ diyerek, gençlere emanet etmiştir. Tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor; vatanımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz”