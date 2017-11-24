Çorum Ticaret Borsası’ndan öğretmenler günü kutlaması

Ticaret Borsası Genel Sekreteri Funda Ertekin, ziyarette Okul Müdürü Fatih Pütrü ile görüşerek Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Öğretmenlik mesleğinin kutsal bir görev olduğunu dile getiren Genel Sekreter Ertekin, okul öğretmenlerine görevlerinde başarılar dileyerek, geleceğin teminatı gençlerin yetişmesinde verdikleri emeklerden dolayı tüm öğretmenlere teşekkür etti.

Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu Müdürü Fatih Pütrü de, Ticaret Borsası’nın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Ticaret Borsası Muhasebe Müdürü Hacer Ceylan ile Borsa avukatı Ebru Öksüz de hazır bulundu.