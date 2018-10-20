Çorum TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışını Hisarcıklıoğlu ve Arslan yaptı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TOBB tarafından Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ne yaptırılan Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin açışını yaptılar.

Açılışın ardından Hisarcıklıoğlu ve Arslan ile beraberindekiler sınıfları ziyaret ederek öğrencilere kitap dağıttılar. Hisarcıklıoğlu ve Arslan daha sonra Ticaret Borsası, Valilik ve Ticaret Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları atlattıktan sonra önce 81 ilde, ardından ise örgütlü oldukları 160 ilçede okul yapacaklarını açıkladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak kaynaklarının hepsini nefes kredisinde, üyelere can suyu olsun diye kullandıklarını söyledi.

Çorum Ticaret Borsası ile Ticaret ve Sanayi Odası'nın kalite açısından 5 yıldızlı hizmet verdiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, borsa ve sanayi odasının İngiltere, Almanya ve Fransa borsaları hangi standartta hizmet veriyorsa üyelerine, aynı standartta hizmet verdiğini ifade etti.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da, Türkiye'de son dönemde güzel gelişmeler yaşandığını belirterek, faiz ve kurda dengelenme sürecine girildiğini ifade etti. Yavaş yavaş morallerin düzeldiğini kaydeden Arslan, yatırım imkanları açılacak diye düşündüklerini ifade etti.

Türk bankacılık sektörünün oldukça güçlü olduğunun altını çizen Genel Müdür Arslan, “En son yurt dışında önemli bankalarımızın sertifikasyon kredilerinin yenilenmesi ve Hazinemizin yapmış olduğu yurt dışı borçlanma ihraçları oldukça uygun koşullarda sağlanmış oldu. Ülkeye yeniden kaynak girişinin yavaş yavaş başladığını görüyoruz. Bütün bu gelişmeler, iş dünyasının yapacağı olumlu gelişmeler ve adımlar birlikte güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Hepimizin ihtiyacı olan moraldir. Halkbank olarak 80 yıldır başta esnaf ve KOBİ'lerimiz olmak üzere iş dünyasını desteklemeyi misyon edindik. Bundan sonra da bu misyona sıkı sıkıya bağlı kalacağız” ifadelerini kullandı.

TOBB heyetine ziyaretlerde Vali Kılıç, Çorum milletvekilleri Erol Kavuncu, Tufan Köse, TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat eşlik etti.