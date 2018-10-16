Çorum TSO ve Ticaret Borsası'ndan “Enflasyonla Mücadele Programına” destek çağrısı

TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, son dönemlerde yurt içinde ve yurt dışında ekonomik anlamda müdahalelere maruz kaldığımıza dikkat çekerek, bununda olumsuz anlamda ekonomiye etki ettiğini söyledi. Bu etkileri en aza indirmek ve bu süreci hızlı geçmek adına birçok kampanyanın düzenlediğini hatırlatan Başaranhıncal, “Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığımızın düzenlemiş olduğu enflasyonla topyekün mücadele kampanyasına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 81 il ve 160 ilçede oda ve borsalarla verdiği desteğe biz de Çorum olarak hem TSO üyeleri hem de Ticaret Borsası üyelerine bu kampanyaya katılım çağrısında bulunuyoruz. Bildiğiniz gibi ekonominin en sıkıntılı noktalarından birisi enflasyon. Enflasyon son dönemlerde iki hanelere tekrar yükseldi. Bunların bizlere iz düşümüne baktığımız zaman gerek kurdaki dalgalanmalar gerekse faiz artışları hem üyelerimizin müşterilerimizin alım gücünü düşürmekte hem de girdi maliyetlerini yükseltmekte. Bu mücadele için enflasyondan başlamak doğru. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın başlatmış olduğu kampanyaya Odalar Birliğimizin vermiş olduğu desteğe biz de Çorum olarak varız diyoruz. Yapmamız gereken, gerek Ticaret Borsamızın üyeleri gerek Ticaret ve Sanayi Odası üyelerimizin, hazırlamış olduğumuz Borsamızın ve Odamızın sticker'larını kullanarak kendi kampanyalarının dışında en az %10 indirim desteği vermek. Tamamen gönüllülüğe bağlı bir kampanya. Sticker'larımızı kullanan firmalarımızın da Odamıza ve Borsamıza müracaat etmeleri önemli. Bizlerin üzerinden Odalar ve Borsalar Birliği'ne bu firmaların isimleri bildirilecek, oradan Hazine ve Maliye Bakanlığı'mıza bu isimler gidecek “enflasyonlamucadele.org.tr” de de bu firmalarımızın isimleri paylaşılacak.” dedi.

Bu dönemdeki fırsatçılara da dikkat çeken Başaranhıncal, “Bu dönemi fırsatçılığa çeviren, gerek stokla gerek fiyat artışıyla, zamla- üyelerimiz olabilir, esnafımız olabilir. Ama topyekün baktığınız zaman , büyük bir kısmı şu anda böyle bir dönemde bir lira katma değer için bir kişiye istihdam için uğraşmakta, mücadele etmekte. Bunları birbirinden ayırt etmeliyiz. Vatansever üyelerimize, iş adamlarımıza, tacirlerimize, tüccarlarımıza bu vesile ile bir kez daha hem Borsamızın hem Odamızın üyelerine şükranlarımızı sunuyoruz. Gerek Ticaret Borsamız gerek Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman bu tür kampanyaların içinde olduğumuzu belirtir, bu kampanyanın da inşallah ekonomik anlamda işlerimize hayır ve bereket getirmesini temenni eder, hepinize saygılar sunarım” ifadelerini kullandı.

Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat da, TOBB üzerinden gelen uyarı ve yazıları dikkate alarak, bazı üyelere ziyarette bulunduklarını belirterek, “İnanın, üyelerimizin üretici, imalatçı üyelerimizle gıda üzerinde Türkiye genelinde olmasa da bölgesel olarak da olsa ilimize katkı sunacaklarını beyan ettiler. İnşallah topyekün ve bölgesel de olsa en azından bir katkı sunacaklarına inanıyorum. Üyelerimizin bu konudaki desteklerinin devam edeceğine inanıyorum. Hep birlikte, beraber enflasyonla ilgili mücadeleyi başaracağımıza, topyekün bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum“ şeklinde konuştu.