Çorum TSO’da istişare toplantısı

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) 2016 yılının ikinci, Müşterek Meslek Komite Toplantısı gerçekleştirildi.

TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fikret Tepençelik başkanlığında düzenlenen toplantıya 21 Meslek Komitesi’nin temsilcileri katıldı. Çorum iş dünyasının çözüm bekleyen sorunlarının ele alındığı toplantıda ayrıca Çorum’un bütün sorunları da masaya yatırıldı.

Toplantı hakkında bilgi veren TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fikret Tepençelik, sorunlara müşterek çözüm üretebilmek için istişare ortamları oluşturduklarını kaydederek, Müşterek Meslek Komite Toplantılarının, iş dünyasının temsilcilerince çözüm önerileri ile birlikte gündeme getirilebilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Meslek Komitelerinin Ticaret Odalarının verimli bahçelerinden biri olduğunu ifade eden Tepençelik, burada alınan sorun ve çözüm taleplerinin gereken ilgili yerlere iletildiğini ve takip edildiğini belirterek, Meslek Komite üyelerinin senede 2 kere yapılan Müşterek Meslek Komite Toplantısına ayrı bir önem vermesi gerektiğini vurguladı.