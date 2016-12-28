Diğer
Kategoriler
28 Aralık 2016 12:32

Çorum TSO’da istişare toplantısı

Çorum TSO’da istişare toplantısı

28 Aralık 2016 12:32

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) 2016 yılının ikinci, Müşterek Meslek Komite Toplantısı gerçekleştirildi.
TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fikret Tepençelik başkanlığında düzenlenen toplantıya 21 Meslek Komitesi’nin temsilcileri katıldı. Çorum iş dünyasının çözüm bekleyen sorunlarının ele alındığı toplantıda ayrıca Çorum’un bütün sorunları da masaya yatırıldı.
Toplantı hakkında bilgi veren TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fikret Tepençelik, sorunlara müşterek çözüm üretebilmek için istişare ortamları oluşturduklarını kaydederek, Müşterek Meslek Komite Toplantılarının, iş dünyasının temsilcilerince çözüm önerileri ile birlikte gündeme getirilebilmesi açısından önemli olduğunu söyledi.
Meslek Komitelerinin Ticaret Odalarının verimli bahçelerinden biri olduğunu ifade eden Tepençelik, burada alınan sorun ve çözüm taleplerinin gereken ilgili yerlere iletildiğini ve takip edildiğini belirterek, Meslek Komite üyelerinin senede 2 kere yapılan Müşterek Meslek Komite Toplantısına ayrı bir önem vermesi gerektiğini vurguladı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
1
°
C
Kar Yağışlı
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Cumartesi
    Kar Yağışlı
    -1°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    -4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç