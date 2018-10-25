Çorum TSO'dan ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Çorum TSO'nun katkılarıyla oluşturulan bütçe çerçevesinde, yaklaşık 800 öğrenci botu, TSO'nun yeni hizmet binasında düzenlenen törenle, ihtiyaç sahibi öğrencilere iletilmek üzere 46 okulun yetkililerine teslim edildi.

Programa katılan 26. Dönem Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Çorum TSO'nun her yıl gerçekleştirmekte olduğu bu yardım ile büyük bir hizmet yaptığını ve hayır işlediğini belirterek, başta TSO ve TOBB'a teşekkürlerini ifade etti.

Çorum Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, Çorum ilinde bulunduğu görev sürecinde yapılan bu sosyal yardımın, büyük anlam taşıdığını, her yıl yapılmasının ise konuya verilen önemin göstergesi olduğunu dile getirerek TSO ve TOBB'a teşekkürlerini sundu.

Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, TOBB'un destekleri ile her yıl, ilkokul ve ortaokul çağındaki ihtiyaç sahibi çocuklara yapılan yardım ile çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamada vesile olduklarını ve bundan sonraki yıllarda da eğitim yardımlarına devam edeceklerini belirtti.