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16 Haziran 2018 13:48

Çorum Valiliği bayramlaşma programı

Çorum’da Kurban Bayramı nedeniyle valilik tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Çorum Valiliği bayramlaşma programı

16 Haziran 2018 13:48


Valilik bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Vali Necmettin Kılıç, bayramların incinen gönüllerin onarıldığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu günler olması bakımından önemli olduğunu belirterek, “Bayramın önemini hatırlattığı güzel değerlerin, bir arada yaşama şuurumuzu güçlendiren hasletlerin, sadece Bayram günleri ile sınırlı kalmamasını yılın tüm günlerinde toplumumuzu kuşatmasını diliyorum. Dostluk bağlarının güçlenmesi için büyüklerimizin, yaşlılarımızın, muhtaç, yoksul, kimsesiz ve hasta olan her yaştaki vatandaşlarımızın ziyaret edilerek hatırlanması, onlara yalnız olmadıklarının hissettirilmesi bayramları daha anlamlı kılacak ve manevi duygularımızı güçlendirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın tüm insanlığa, ülkemize ve ilimize huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diler, sevdiklerinizle birlikte güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle bayramınızı en içten duygularla kutlarım” dedi.


Vali Necmettin Kılıç ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Lütfiye İlksen Ceritoğlu, CHP Çorum milletvekili Tufan Köse, Garnizon Komutanı J. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Zeki Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, milletvekili adayları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.




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