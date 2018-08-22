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22 Ağustos 2018 13:27

Çorum Valiliği bayramlaşma programı

Çorum’da Kurban Bayramı nedeniyle valilik tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Çorum Valiliği bayramlaşma programı

22 Ağustos 2018 13:27


Valilik bahçesinde düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Vali Necmettin Kılıç, bayramların medeniyetimizin, kültürümüzün özümlendiği, süzüldüğü gönülden gönüle aktarıldığı zaman dilimleri olduğunu söyledi.


Yeryüzündeki milletler ailesi içerisinde bizim milletimiz adar insani özellikleri yüksekte bulunan başka bir millet olmadığını dile getiren Vali Kılıç, “Biz 3-4 milyon Suriyeliyi ağırlarken 100-150 göçmen ülkesine gelecek diye kriz çıkaran batılı ülkeler var. Göçmeni denizde batıran ülkeler var. Türk milleti diğer insanlarla paylaşmayı bilen bende varsa onda da olsun diyen medeniyetten geliyor. Böyle bir kültür kökümüz var. Bizi büyük yapan, öne çıkaran bizi bugüne kadar dünya milletlerinin en şereflisi, en yücesi yapanda budur. Biz merhamet medeniyetini temsil ediyoruz. Biz paylaşmayı seven bir medeniyeti temsil ediyoruz. Diğer milletlerin bizi anlayamadığı noktada bu. Biz cesareti de gösteririz merhameti de gösteririz. Şuanda ülkemize yönelik bir ekonomik operasyon çekiyorlar. Ekonomik operasyonun amacı insanları sokağa dökmek. Operasyon sonunda da insanlar sokakta mı diye rapor alıyorlar. Doğru insanlar sokağa döküldü. Neden döküldü? Elindeki doları altını bozdurmak için sıraya girdi. Bizdeki bu güzellik bazı çevreleri ters köşe yaptı” dedi.


AK Parti Çorum milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan ise, bayramların birliğin, beraberliğin, kardeşliğin en üst seviyelerde olduğu günler olduğunu ifade ederek, “Yaşadığımız bu zor süreç bayramlarımızı daha kıymetli hale getiriyor. Bu yaşadığımız güzel bayramların yılın her ayı devam ettirmemiz devam ettirmemiz gerekiyor. Birliğimizi, kardeşlik hukuklarımızı daha sağlamlaştırmamız gerekiyor. Birbirimize karşı olan hoşgörü sınırlarımızı daha da genişletmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.


Türkiye’ye karşı yürütülen ekonomik savaşın 15 Temmuz, 17-25 Aralık’ın devamı olduğunu dile getiren Ceylan, milletin dik duruşu ve ferasetiyle bu oyunların üzerinden gelineceğini sözlerine ekledi.


Bayramlaşma programına AK Parti Çorum milletvekilleri Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, Garnizon Komutanı J. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Zeki Gül, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.




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