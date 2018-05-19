Çorum Valiliğinden şehit aileleri ve gazilere iftar

Programda konuşan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, şehit ve gazilerin bu aziz vatan için yapmış olduğu kahramanlıklar ile fedakarlıkların asla unutulamayacağını ve asla hiçbir şeyle ölçülemeyeceğini söyledi. Çoban, şehit ve gazilerin tarihin şanlı gurur abideleri ve manevi mihenk taşları olduğunun altını çizdi.

Türkiye’yi terör örgütleri aracılığıyla terör eylemleriyle, teröristlerle, terbiye edeceğini, istediği şekilde yönlendireceğini sananların boşa çabaladıklarını dile getiren Çoban, “Bizim için şehitlik mertebelerin en yücesidir. Toprağa verdiğimiz her şehidimiz, gazilik mertebesine ulaşan her vatandaşımız devlet ve millet olarak varlığımızın, birliğimizin, geleceğimizin adeta birer mührü birer kilidi gibidir. Şehitlerimizin hatıralarını ilelebet yaşatacağız. Bu insanlık dışı eylemi yapan teröristler nefretle ve lanetle anılacaktır” dedi.

Şehitlerin bu ülkede ezan dinmesin, bayrak inmesin ve bu milletin bu topraklarda hayatını rahat devam ettirmesi için canlarını verdiğini dile getiren Belediye Başkanı Zeki Gül ise, gazilerin de şehitlikten sonra en yüce mertebeye eriştiklerini ifade etti. Dünyada 34 ayrı ülkede 78 şehitliği olan başka bir milletin olmadığını vurgulayan Başkan Gül, “Bu bizim milletimize has bir özelliktir. Yurt içinde ve yurt dışında nerde alçakça ülkemize saldırı varsa, dini mübin İslam’a saldırı varsa Türk milleti onların karşısında yer almıştır. O yüzdendir ki dünyanın her yerinde zulme, işkenceye, alçaklığa bu millet meydan vermemiştir. Türkiye’yi teröristlere, yurt içindeki ve yurt dışındaki destekçilerine ve bugünde Filistin’deki zalimlerin karşısında mazlumların yanında yer almaya bu millet devam edecektir” diye konuştu.

Türk milletinin bin yıldır nesiller boyu şehitler ve gaziler verdiğini kaydeden Vali Necmettin Kılıç ise, “Burada bulunan her ailemizin ya İstiklal harbinde ya Çanakkale harbinde ya da Balkan savaşlarında bir şehidi vardır. Bizim kökümüz bizim damarlarımız Anadolu coğrafyasına geldiğimiz günden beri şahadetle buluşmaktır. Sultan Alparslan 1071’de Malazgirt’te kefenini giydiği günden beri ‘şehit olursam beni kefenimle gömün’ dediği günden beri şahadet kapımızdadır. Şahadet evimizin başköşesindedir. Hoş geldi. Safa geldi. Bu millet bundan sonra da başını dik tutmak için, onuru için, haysiyeti için, zulme karşı durmak için şehitler vermeye devam edecektir. Evlatlarını acıların en büyüğüyle uğurlayan şehit annelerine selam olsun. Babasızlık acısını çeken şehit yetimlerine selam olsun. Analarıma, bacılarıma bu aziz yüce Türk milletine selam olsun” ifadelerini kullandı.