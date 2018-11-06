Çorum Valisi Mustafa Çiftçi göreve başladı

Valilik önünde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Zeki Gül, Emniyet Müdürü Murat Kolcu, Vali Yardımcısı Recep Yüksel ve çok sayıda daire müdürü tarafından karşılanan Vali Çiftçi, daha sonra makamına geçti.

Kadim bir medeniyete ev sahipliği yapmış turizm ve sanayi şehri olan Çorum'a atanmaktan ve burada görev yapacak olmaktan dolayı son derece bahtiyar olduğunu belirten Vali Mustafa Çiftçi, “Dünya hayatı fani ömür bir pencereden bakıp geçecek kadar çok kısa. Makamlar mevkiler gelip geçici. Önemli olan bu görevlerden ayrıldığımızda Çorumluların hayır duasını almak ve nihai gayretimiz hakkın rızasına erişebilmektir” dedi.

Geçmişte İngiltere'de memurlara maaşları zarfla ödenirken, zarfların üzerinde “Bu para kendisine hizmet etmeniz karşılığında sizlere ödün olarak verilmektir” yazdığını anlatan Vali Çiftçi, “Millete karşı hizmet borcumuz var. Hizmet borcumuzu yerine getirdiğimiz taktir de ancak aldığımz parayı maaşı hak edebiliriz. Felsefemiz, düşüncemiz, ilkelerimiz bu şekilde olacak. Bu şekilde inşallah Çorum'a Çorumluya en güzel şekilde hizmet edeceğiz. Belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız ve diğer paydaşlarla en güzel şekilde hizmet vereceğiz. Zor ve sorumluluk gerektiren bir görevi üstlendik. Bu görevi layık gören cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımıza teşekkür ediyorum” dedi.

22 yıllık meslek hayatı boyunca 13 yıl İç Anadolu'da çalıştığını açıklayan Vali Çiftçi, “İç Anadolu'nun Karadeniz'e açılan kapısı Çorum yabancı olmadığım bir yer. Buralar milletin emaneti. Yüce Allah en güzel şekilde hizmet etmeyi nasip etsin” nasip etsin ifadelerini kullandı.