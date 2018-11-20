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Çorum Workshop Event etkinliğinde tanıtıldı

Türkiye’nin hem yurt dışındaki tanıtımına katkı, hem de somut organizasyonların gelmesini sağlamak amacıyla, WorkShop TravelShop ve TravelShop Turkey tarafından, Pullman&Mercure İstanbul Airport Hotel&Convention Center’da gerçekleştirilen “Luxury B2B M.

Türkiye'nin hem yurt dışındaki tanıtımına katkı, hem de somut organizasyonların gelmesini sağlamak amacıyla, WorkShop TravelShop ve TravelShop Turkey tarafından, Pullman&Mercure İstanbul Airport Hotel&Convention Center'da gerçekleştirilen “Luxury B2B M.I.C.E. (Meeting, Incentive, Congress, Events-Toplantı, Teşvik Organizasyonları, Kongreler ve Organizasyonlar) Workshop Event” etkinliğinde dört ilimizin tanıtımı yapıldı.


19 Kasım 2018 Pazartesi günü başlayan WorkShop'ta 50'den fazla ülkeden 200'e yakın luxury, kültür ve MICE alanında faaliyet gösteren tur operatörleri, Ülkemizden 70'ten fazla tur operatörü, seyahat acentesi, otel, resmi kurum, sivil toplum kuruluşları ve tedarikçilerle buluştu.


Amasya, Çorum, Tokat ve Samsun'un tanıtımının yapıldığı “Luxury B2B M.I.C.E. Workshop Event” etkinliğinde yabancı ve yerli katılımcılara ilimizi tanıtan Tanıtım Filmi (CD-DVD), Almanca, İngilizce, Çince, Japonca, Korece, Türkçe kitap ve broşürler verildi.

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