Çorum’a 560 Milyon lira sağlık yatırımı

Mehmet Karadağ, Sağlık Bakanı Dr.Ahmet Demircan’ın 8 Haziran Cuma günü Çorum’a geleceğini açıkladı.

2002 yılından beri iktidarda bulunan AK Parti’nin her alanda olduğu gibi sağlık konusunda da çok önemli devrimleri hayata geçirdiğini belirten İl Başkanı Karadağ, Çorum’a 15 yılda 558 milyon 95 bin TL sağlık yatırımı yapıldığını hatırlattı.

Başta Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmak üzere yapılan sağlık yatırımları ile birlikte Çorumluların birinci sınıf sağlık hizmetinden yararlanır hale geldiğini ifade eden Karadağ, 2002 yılında yüzde 30 olan sağlıkta memnuniyet oranının yüzde 71.1 seviyesine ulaştığını kaydetti.

112 acil istasyon sayısının 3’ten 27’ye, acil ambulans sayısının 5’ten 62’ye çıkarıldığını ve ayrıca palentli ambulanslarla da kar-kış demeden Çorumlulara sağlık hizmeti sunulduğunu söyleyen Karadağ, hastanelerin 5 yıldızlı otel konforuyla buluşturulduğunu anlattı.

Çorum’da yapılan sağlık yatırımlarından da bahseden ve çoğunun hizmete açıldığını dile getiren Karadağ, Sağlık Bakanı Dr.Ahmet Demircan’ın katılımı ile İskilip İlçesi’nde yapılan Atıf Hoca Devlet Hastanesi’nin tamamlanarak Cuma günü hizmete açılacağını açıkladı.

Ayrıca, Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı müdürlüğü başta olmak üzere farklı bölgelerde hizmet veren kurumları tek çatı altında toplayan Sağlık Kompleksi binasının da Bakan Demircan tarafından açılışının yapılacağını bildiren Karadağ, Bakan Dr.Ahmet Demircan’ın Çorum programı kapsamında Çorum Belediyesi tarafından Ulukavak Mahallesi halkına yönelik Pazartesi Pazarı’nda düzenleyeceği iftar programına ve akabinde gerçekleştirilecek Ulukavak mahallesi seçim bürosunun açılışına da katılacağını sözlerine ekledi.

Karadağ, tüm Çorumluları da açılışlara, iftar programına ve seçim bürosunun açılışına davet etti.