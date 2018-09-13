Çorum'a 9 uzman ve 117 pratisyen hekim atandı

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan'ın verdiği bilgiye göre, 82. Devlet Hizmet Yükümlüsü olarak Çorum'a 9 uzman hekim, 117 pratisyen tabip olmak üzere toplam 126 doktor ataması yapıldığını açıkladı.

Hekim ataması yapılan sağlık kuruluşları arasında ilk sırayı 21 pratisyenle Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yer aldığını dile getiren Ceylan, “Diğer atamalar ise merkez Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Alaca, İskilip, Osmancık, Sungurlu, Mecitözü, Bayat, Kargı, Dodurga, Oğuzlar, Ortaköy, Uğurludağ, Boğazkale, merkez İl Ambulans Servisi, 1 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, merkez toplum sağlığı merkezi, Alaca, İskilip, Osmancık, Sungurlu ilçe sağlık müdürlükleri ve Bayat, Kargı, Laçin, Mecitözü Toplum Sağlı merkezlerine yapıldı” dedi.