Çorum’a modern hayvan pazarı ve mezbaha

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu yeni hayvan pazarı’na giderek incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, Yeni hayvan pazarımız bölgemizin 1 numarası olacak diyoruz ancak biz iddialıyız Türkiye’nin de bir numarası olacak şeklinde konuştu.

Yeni hayvan pazarımızın hem Çorum, hemde Türkiye ekonomimize katkı sağlayacağını düşünüyoruz diyen Yabacıoğlu, “Kapalı alanlarımız, açık alanlarımız, padoklar, samanlık, lokanta, kafeterya mescid, wc, cafe, konaklama yeri gibi birçok alan burada mevcut. Eski hayvan pazarımızı biliyoruz orada bu işler çadırların altında yapılıyordu. Şimdi ise çamurdan, tozdan, topraktan arınmış, tamamen hijyenik ve sağlıklı ortamlarda hizmet sunulacak. Burada lavabolar da ücretsiz olacak. 3 bin büyük baş ve 3 bin küçükbaş açık ve kapalı alanlarda burada konuşlandırdık. Hayvanımız buraya geldiğinde hem sağlık kontrolleri hemde yeme içme alanlarından faydalanabilecek. 115 bin metre karelik alanda burada hayvan pazarı olarak hizmet vermiş olacağız. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı personelimizde yine burada Hayvan Pazarının olduğu günde hizmet verecekler. Girişte bütün araçlarımızın ve hayvanlarımızın dezenfektesi de yapılarak girecek” dedi.

’Hayvan pazarı sabah 08.00’da açılacak’

Hizmete girecek yeni hayvan pazarın da yeni bir uygulamayı başlatacaklarını kaydeden Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, “Yeni hayvan pazarımız sabah 08.00 ile 17.00 arasında açık kalacak bu sayede gece yarılarında buraya gelen pazarcılarımız kışın soğuklarda sıkıntı çekmeyecekler. Her türlü hazırlığımız tamam çevre ve yeşil alan uygulamalarımız bugün itibariyle tamamlanacak.Hayvan pazarımızda oluşan katı atıklar kepçe ve diğer iş makinelerimizle temizlikler yapılacak buradan toplamış olduğumuz katı atıklar römorklarla bizim katı atık bertaraf istasyonumuza gönderilecek dolayısı ile çevreye herhangi bir zarar verilmeyeceği gibi sinek oluşumunu da engellemiş olacağız”şeklinde konuştu.

’Mezbahane Kurban bayramına hazır’

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, "Yeni mezbahanemiz Türkiye’nin en güzel ve modern mezbahanelerinden biri olacak. Dericiler ve sakatatçılar içinde ayrı yapılmış yerlerle beraber mezbahanemizide inşallah kurban bayramından önce hizmete sunmuş olacağız. Kompleksimiz herkese hayırlı olsun" diye konuştu.