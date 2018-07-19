Çorum’a modern mezbaha

Yeni Hayvan Pazarı içerisine inşa edilen mezbahayı ziyaret eden Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, çalışmaları yerinde inceledi.

İncelemelerin ardından gazetecilere açıklama da bulunan Başkan Gül, belediye olarak şehrin her noktasında birçok eser inşa ettiklerini, birçok eserin de inşasının devam ettiğini söyledi.

Gerek vatandaşların hizmetine sunulan gerekse hizmete açılmayı bekleyen tüm yatırımların şehrin değişimine, gelişimine katkı sağlayan yatırımlar olduğunu dile getiren Gül, bu eserlerin her birinin şehrin gerek sosyal hayatına, gerek kültür hayatına, gerek ekonomik hayatına fayda sağlayan eserler olduğunu vurguladı.

Hayata geçirdikleri projelerle temizlikte, ulaşımda, sporda, kentsel estetikte, yeşil alanların artırılmasında, eğitimde şehrimizin standartlarını önemli ölçüde yükseltilerini kaydeden Gül, şu an devam eden çalışmalarımızın tamamlanmasıyla insanların yaşam standartlarını yükseltmeye devam edeceklerini dile getirdi.

Bütün bunların yanında çevre ve toplum sağlığını korumaya, halk sağlığı hizmetlerine katkı sağlamaya yönelik çalışmalar ve yatırımların var olduğunu anlatan Zeki Gül, “Çiftlikten soframıza kadar gıda güvenliğini sağlamak için bu yatırımları zorunlu görüyor ve bu alandaki yatırımları da Belediye olarak yapıyoruz. Çevre ve toplum sağlığını korumaya, halk sağlığına ait hizmetlere katkı sağlamaya yönelik ortaya koyduğumuz projelerin en kapsamlılarından biri Yeni Hayvan Pazarı ve Yeni Mezbaha. Belediyelerin önemli görevlerinden biri mezbaha ve veteriner hizmetlerini yerine getirmektir. Gıda güvenliği ve gıda kaynaklarının kontrol altına alınmasını sağlamak, etkin gıda kontrolü ve hijyenik şartlarda güvenilir gıda üretimini temin etmek Belediyelerin en önemli görevlerindendir. Bu amaçla gerek Zabıta ekiplerimiz, gerek Veteriner İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz bu konularda üzerine düşen denetimleri yapıyor. Bu hizmetler, hem insan sağlığını olumsuz etkileyen unsurları, hem de toplum sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak için zorunlu hizmetlerdir” dedi.

Bu hizmetlerin tamamının verilebildiği Yeni Hayvan Pazarı ve yeni mezbahanın şehirdeki temel ihtiyaçlardan biri olduğunu anlatan Gül, “Eski hayvan pazarımız ihtiyaçlara cevap veremez hale gelmişti. Çorum’da yaklaşık 70 yıldır kullanılan ve artık ihtiyaçlara cevap vermeyen bir Hayvan Pazarı vardı. Eski Hayvan Pazarımız, neredeyse şehir merkezinde kaldığı için hayvan alım satımına, mezbaha hizmetlerinin yerine getirilmesine uygun değildi. Bunun yanında pazarın kapasitesi yetersiz olduğu için hayvandan hayvana, hayvandan insana bulaşan hastalıklar konusunda sorunlar yaşanıyordu. Diğer taraftan fiziki yetersizliğinden dolayı hayvan ticaretinin düzenli bir şekilde yapılmasına, kayıtlı, kanuni şartları taşıyan sağlıklı ticaretin yapılmasına uygun bir mekân değildi. Araç park alanlarının olmaması, burada bir yoğunluk oluşturuyor ve hayvan ticaretinin düzenli bir şekilde yapılmasına mani oluyordu. Esas sıkıntılı kısımlardan birisi de kontrolsüz bir ticaretinin olmasıydı. Hem kayıt dışı hayvan ticaretinin önüne geçmek, canlı hayvan sevkiyatlarının, alım - satımının kontrol altına almak için, bütün bu hizmetlerin müstakil bir yerde verilmesi gerekiyor. Biz de hayvan ticaretinin kontrolünü sağlamak, mezbaha hizmetlerini daha konforlu bir şekilde yerine getirmek, kesim sonunda soframıza gelen et ve et ürünlerinin sağlıklı bir şekilde tüketilmesini sağlamak amacıyla bu yatırımı yaptık. Çorum iki bölgeyi birbirine bağlayan bir kavşak noktası. Hayvan ticareti yapmak için şehrimize, 25 ilden vatandaşımız geliyor. Bu ticari anlamda önemli bir potansiyel. Biz de bu ticari potansiyelimizi daha geliştirmek istiyoruz. İşte bu yatırım, Çorum’u hayvan ticaretinin üs bölgelerinden biri haline getirecek” diye konuştu.

Yeni hayvan pazarı ve mezbahanın inşa edildiği alanın eski hayvan pazarının yaklaşık dört katı büyüklüğünde olduğunu kaydeden Başkan Gül, “Hayvan pazarını geçtiğimiz ay hizmete açmıştık. Pazar alanımızdaki diğer önemli yatırımımız yeni, modern mezbaha. 2003 yılında belediye mezbahayı özel sektöre kiraya vermiş ve 2006 yılında kira süreci bittikten sonra mezbaha kapanmıştı. O yıldan sonra belediye olarak mezbaha hizmeti veremiyorduk. Gerek et ve et ürünleri ticaretiyle uğraşan esnafımız, gerek vatandaşlarımız, gerek bizim yaptığımız araştırmalar sonucunda şehrimize bu yatırımın yapılmasının elzem olduğunu gördük. Adımları da ona göre attık. Mezbahada günlük 250 adet büyükbaş, 500 adet küçükbaş kesimi yapılabilecek. Mezbahanın hayvan pazarıyla aynı alanda olması ve modern imkânlarla donatılması şehrimizdeki hayvan ticaretinin de gelişmesine katkı sağlayacak. Deri ve sakatat işi yapan esnafımız için depolar yapıyoruz. Yeni hayvan pazarımızı ve mezbahasıyla, deri sakatat depolarıyla “hayvancılık hizmetleri kampüsü” gibi düşündük. Alım-satım yapılacak alanlar, kesim alanları, idari alanlar, hayvan pazarı ve mezbahanın atık sularının arıtılacağı arıtma tesisi, sosyal alanlar gibi tüm imkânlara sahip bir hayvan pazarına ve mezbaha inşa ettik. Bu yatırımımız Çorum canlı hayvan ticaretinin kalbi olacak. Mezbahanın ve depoların bulunduğu alan 40 bin metrekare. Yeni mezbahanın belediyemize maliyeti 20 milyon lira. Çorum’un hayvancılık sektörüne uzun yıllar hizmet edecek mezbaha ve yeni Hayvan pazarımız 115 bin metrekarelik bir alana sahip. Kamulaştırma rakamlarıyla birlikte, 35 milyon 111 bin 143 TL’lik devasa bir yatırımı şehrimizin ve Çorumluların hizmetine sunmuş oluyoruz. Çorum Belediyesi olarak, şehrimize Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından onaylı bir Hayvan Pazarı ve mezbahayı kazandırmış olduk” ifadelerini kullandı.