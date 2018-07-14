Çorum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz’da millet bu oyunu bozdu. Darbecilerin ve emperyalistlerin canına ot tıkadı” dedi.

Çorum Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çorum’a gelen Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, Hürriyet meydanında konferans verdi.

Bugün ki yaşanılan krizin kapitalizm ve Siyonizm krizi olduğunu dile getiren Dilipak, “Bu kriz bugünden yarına bitmeyecek. Emperyalizm Türkiye üzerinden İslam coğrafyasını işgal ederek bu coğrafyadaki madenleri sömürerek varlığını sürdürmek istiyor. Kapitalizm öyle bir düzen kurdu ki dünyadaki 62 patron dünya gelirinin yarısından fazlasına sahip. Dünya gelirinin yarısı sadece 62 patrona gidiyor. Bu patronların yarısı Amerika’da oturuyor, bir kısmı Avrupa’da diğerleri de dünyanın değişik bölgelerinde. Öyle bir düzen kurdular ki bir kişiye 40 pul, 40 kişiye bir pul. Böyle bir dünya sürdürülemez. Böyle bir dünyayı sürdürmek için savaşlarda çıkaracaklar terörü de finanse edecekler. Boş durmayacak bizi bize kırdıracak darbelerde yapacak. Bu düzen sona erdirilmedikçe darbelerde bitmeyecek. Şeytan fazla mesai yapacak. Sadece karanlığa küfrederek bu sorunu çözemeyiz” diye konuştu.

Kovaya su doldurmadan önce dibindeki deliğinin kapatılması gerektiğini ifade eden Dilipak, “Onun için dünya 5’ten büyük diyecek yeni bir nesil yetiştireceksiniz. Herkes için adalet özgürlük istiyoruz. Sadece Müslümanlar için değil herkes için bunu istiyoruz. Cehennemin ateşi Esed’in ateşinden daha yakıcı. Biz müslümanız Müslümancı değiliz. Birileri bizi dinimizden vazgeçirip kendi heva ve heveslerinin, kendi iktidarının taşeronu yapmak istiyorlar. Haksızlık kimden gelirse gelsin mazlumdan yana zalime karşı olacağız. İşi ehline vereceğiz. Yeni bir medeniyet kuracaksak sadece meslek edinmek için değil, dünyada ne olup bittiğini anlamak için de okuyacağız. Yeni dünyayı inşa edebilmemiz için yeni insanlara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Herkesin inandığı gibi yaşayacağı düşündüğünü özgürce ifade edebileceği katılımcı, çoğulcu, şeffaf, insan haklarına saygılı yeni bir medeniyet kurmamız gerektiğini anlatan Dilipak, “Terör, darbeler ve savaş bizim bunu gerçekleştirmemizi önlemek için yapılıyor. Ya bunu gerçekleştireceksiniz ya bu iddiadan vazgeçeceksiniz. Efendilerin verdiği kadar yetineceksiniz. İslam coğrafyasının işgali için Amerika’ya ucuz asker olacaksınız. 15 Temmuz’da millet bu teklife hayır dedi. FETÖ kim ABD’nin taşeronuydu. Tek başımıza kurtuluşumuz yok. Bütün insanlığın hayrına olmayan bir çözüm önerisi bizin önerimiz olmayacak. Allah’ın rızasının tecellisinin vesilesi olacağız. Herkes için barış, adalet ve hürriyet talebiyle yola çıkacağız. Eskiden IMF’den 300 milyon dolar borç almak için 3 sene bekledik. Şimdi mazlumlara 7 milyar dolar harcıyoruz. Her ülkede ordu vardır devleti korur, her ülkede polis var milleti korur bizde bir millet var devletini korur, ordusunu korur, polisini korur. Dünyaya medeniyet nedir onu öğretir. 15 temmuz da sadece Türk milleti değil tüm dünya mazlumları umut kazandı. 15 Temmuz sadece FETÖ’ye kazanılmadı” şeklinde konuştu.

“15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin milli iradesine karşı bir darbe girişimiydi”

15 Temmuz Türkiye Cumhuriyeti Devletine ve Türk milletinin milli iradesine karşı bir darbe girişimi olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Zeki Gül de, Türkiye’nin son kale olduğunu bilen, bu kaleyi yıkmak isteyen dış güçlerin ve onların maşası olan FETÖ’nün organize ettiği ihanetin, Türkiye Cumhuriyetinin geleceğine yapılmış bir ihanet olarak tarihteki yerini aldığını söyledi. Başkan Gül, bu aziz milleti, bu aziz vatanı dış güçlerin bir oyuncağı haline getireceklerini sananların bu toprakları bir kaosa sürüklemek istediklerine dikkat çekti. Darbe girişiminin Türk milletinin değerlerini elinden almayı amaçlayan bir girişim olduğunu kaydeden Başkan Gül, bayrağa, ezana, devlet kurumlarına, devlet büyüklerine, hak ve özgürlüklerimize kasteden bu alçak girişimin milletin kahramanca direnişi karşısında aydınlık bir sabaha dönüştüğünü belirtti.

Vatanını seven, milletin birliği ve beraberliğine sevdalı, inançlı yürekler sayesinde teröristlerin kalkışmasının bertaraf edildiğini anlatan Gül, “Darbeci hainler, başkomutanımız, Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla karşılarında milletimizi buldu. Hainler millet tarafından adeta derdest edildi ve Türkiye’mize karşı yapılan işgal girişimi bir daha cesaret edemeyecekleri şekilde akamete uğratıldı. Millet Liderinin yanında adeta her sokakta bir cephe açtı. Millet topyekûn bir şekilde canı pahasına darbecilere göğsünü siper etti. Kaderimizle oynamak isteyen hainler bu milleti susturamayacaklarını, bu millete diz çöktüremeyeceklerini bir kez daha anladılar. O gece sadece Türkiye’nin kaderi değil, bölgemizin kaderinin, bu milletin kaderine bağlı olduğunu net bir şekilde gördük, şahit olduk. Milletimizin eskiden olduğu gibi Türkiye başta olmak üzere, bölgemizi de koruyacak güce, cesarete sahip tek millet olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Biz milletlerden bir millet, ülkelerden bir ülke değiliz. Bu milletin bir ülküsü var. Bu topraklar, insanlığa insanlığını hatırlatan bunu da haykıran topraklar. Mazlum milletlere el açan onun bereketiyle yoğrulan topraklar. Öyle de kalacaktır. Bu vatana, bütün yüreğimizle sarılmanın vakti. Azimle, gayretle, ecdadın ruhuna yakışacak şekilde, bu millet için bu devlet için çalışma vaktidir. Bu dünyada sırtımızı güvenle dayayabileceğimiz yegâne yer vatandır, Türkiye’dir. Zaman bir araya gelme zamanı 15 Temmuz ruhunu diri tutmanın, bunun gereğini yetirmenin vakti. Vatana, millete, devlete, bayrağa, ezana sahip çıkmanın vakti. 81 milyon bir olmanın, beraber olmanın, birlikte Türkiye olmanın vakti İnşallah bunu başardık. Mazlumların son kalesi olan Türkiye, ümmetin de insanlığın da yüz akı olarak ilelebet yaşamaya devam edecektir. Biz bu kutlu davanın neferleriyiz” dedi.

Programda Çorum Belediyesi Mehter Takımı bin konser verirken, ünlü radyocu Talha Bora Öge’de şiirleriyle programa renk kattı. Programa AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, AK Parti İl başkanı Mehmet Karadağ, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, MHP Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan katıldı.