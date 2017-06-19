Çorum’da 150 yıllık tarihi han restore ediliyor

kentin en değerli kültür varlıkları arasında yer alan ve Velipaşa vakfı arasında imzalanan protokolle 35 yıllığına Çorum Belediyesi’ne kiralanan tarihi hanın restorasyon ihalesi yarın gerçekleştirilecek.

Çorum’da az sayıda tarihi ve kültürel değeri olan eser bulunduğunu, bu az sayıdaki eserlerle ilgili de çalışmalar yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, Velipaşa Hanı’nın ülkemizdeki sivil mimarinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti.

Tarihi eserlerin yapıldıkları dönemin izlerini taşıdığına vurgu yapan Başkan Külcü, “Koruma kurulu tarafından onaylı röleve, restitüsyon ve restorasyon projesine göre binanın yıllar içinde maruz kaldığı tahribatı onarmak, yapıyı özgün olmayan eklerden kurtarmak için projelerimizi hazırladık. Restorasyonda zemin katta biri batı cephede, biri güney cephede olmak üzere avluya açılan 2 restoran ile birlikte çeşitli dükkanlar da yer alacak” dedi.

Restorasyon sırasında hana bitişik özel mülkiyette bulunan 4 parselin cephelerinin de hanın cephesine uygun olarak düzenleneceğini vurgulayan Başkan Külcü, “Dükkânlarda Çorum’un yöresel ürünleri yer alacak. Şehrimize gelen turistler için yeni bir cazibe merkezi haline gelecek olan Velipaşa Hanı’nın ihalesi 20 Haziran 2017 Salı günü saat 14.00’da yapılacak” diye konuştu.

Tarihi eserleri ecdadın kendilerine mirası, aynı zamanda da yeni neslin emaneti olarak gördüklerini belirten Başkan Külcü, “Şehrimiz, tarihi binalar açısından kısıtlı bir şehir. Bu yüzden tarihi kimliği olan bölgelerde ve eserlerde kapsamlı bir restorasyon çalışmasına başlayacağız. Velipaşa Hanı, Eski Polis Karakolu, Güpür Hamamı, Dikiciler Arastası ve Çorum Kalesinde yapacağımız çalışmalarla tarihi dokuyu açığa çıkaracağız. Birkaç yıl içerisinde, Çorum turizm potansiyeli açısından da çok ileri bir noktaya gelecek. Eski Polis Karakol binasının restorasyon ihalesini önümüzdeki ay yapacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.