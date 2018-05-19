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19 Mayıs 2018 14:19

Çorum’da 19 Mayıs kutlamaları

Çorum’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Çorum’da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs 2018 14:19


Kutlamalar kapsamında ilk olarak Gençlik yürüyüşü düzenlendi. Hürriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüşte protokol üyeleri ve öğrenciler ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Anıtı’na kadar yürüdü. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer’in Atatürk Anıtı’na çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar Atatürk Spor Salonu’ndaki öğrenci gösterileriyle devam etti. Buradaki Vali Necmettin Kılıç, Garnizon Komutanı Alb.Çetin Öcal, İl Jandarma alay Komutanı Alb. Abdurrahman Başbuğ, Belediye Başkanı Zeki Gül, daire müdürleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.




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