Çorum’da 19 milyon 478 bin liralık borç yapılandırıldı

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde borçlarını 7020 sayılı kanun gereğince yapılandıran ve yaşlılık aylığı bağlanabilecek sigortalıların 31 Ağustos 2017 tarihine kadar Ziraat Bankasından prim borcu kredisi kullanabileceklerini açıklayan Yıldız, “Sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının; (b) bendi kapsamında olan ve bu kapsamdaki hizmetleri dikkate alınarak aylık bağlanacak sigortalıların birikmiş sigorta prim borçlarının yapılandırılmış sigorta primi, yapılandırılmış genel sağlık sigortası borcu ve durdurulan sürelerin ihyası dahil tasfiyesi nedeniyle, (b) bendi kapsamında hizmetlerine ait sigorta prim borcu (zorunlu veya isteğe bağlı) bulunup, bu hizmetler dikkate alındığında 5510 sayılı kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince aylık bağlanacak sigortalıların sigorta prim borçlarının tasfiyesi nedeniyle, 4/a SSK ve 4/b kapsamında hizmeti olup, 4/b hizmetlerine ilişkin prim borcu bulunan veya borcu bulunmamakla birlikte yalnızca durdurulan sürelerin ihyasını veya hizmet borçlanması bulunmamakla birlikte yalnızca durdurulan sürelerin ihyasını veya hizmet borçlanması (doğum, askerlik, sanatçı) yaparak yaşlılık aylığı bağlanılmasına hak kazanan 4/a SSK veya 4/b kapsamındaki sigortalılarımız Ziraat Bankasından masrafsız olarak (hayat sigortası ve yasal yükümlülükleri hariç) yüzde 1,05 faiz oranı ile 36 aya kadar vadeli kredi kullanabilecekler” dedi.