Çorum'da 2 ev, 1 ahır ve samanlık yandı

Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında 2 ev, 1 ahır ve samanlık yandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Dorukseki köyünde Ali ve Yusuf Bölükbaş kardeşlere ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evlerden alevler yükseldiğini gören köylüler itfaiyeye arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine Bayat'ın yanı sıra İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürdü. Yangında Ali ve Yusuf Bölükbaş'a ait 2 ev, 1 ahır ve samanlık ile bin 500 adet saman balyası yandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.