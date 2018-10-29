Çorum'da 29 Ekim coşkuyla ktulandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Çorum'da törenlerle kutlandı.

Hürriyet meydanındaki kutlama töreninde bir konuşma yapan Vali Necmettin Kılıç, Cumhuriyetin gönül derinliklerimizin parlayan ışığı olduğunu belirterek, “Cumhuriyet fikir dünyamızın ideolüdür. Cumhuriyet faziletlerin birleşkesidir. Cumhuriyet insan haklarını demokrasinin ve tüm iyiliklerin yan yana geldiği bir rejim biçimidir” dedi.

Türkiye cumhuriyeti devletinin ilelebet payidar kalacağını vurgulayan Vali Kılıç, “Cumhuriyeti kuran irade Gazi Musatfa Kemal ve silah arkadaşları bize bir emanet bıraktılar. Dediler ki ‘biz istiklali temin ettik, siz muasır medeniyet yolunu açın'. Bize emanet edilen muasır medeniyeti ile taçlandırmamız lazım” şeklinde konuştu.

Program günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunması, AFAD ekipleri, Hitit üniversitesi Jimnastik Kulübü öğrencilerinin gösteriler ve kortej geçişinin ardından sona erdi. Kutlamalar Garnizon Komutanı J. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Zeki Gül, İl Jandarma alay Komutanı J. Alb. Adurrahman Başbuğ, İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu, daire müdürleri üst düzey askeri ve polis yetkilileri ile vatandaşlar katıldı.