Çorum’da 30 Ağustos coşkusu

Kutlamalar, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı, Çorum Belediyesi’nin Atatürk Anıtına çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Törene, Vali Necmeddin Kılıç, Garnizon Komutanı J. Alb. Çetin Öcal, Belediye Başkanı Zeki Gül, daire müdürleri, üst düzey askeri ve polis yetkilileri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Çorum Valiliği’nde kutlamaların kabul edilmesinin ardından Gazi Caddesi’nde düzenlenen resmi bayram kutlama törenine geçildi.

Törende bir konuşma yapan Garnizon Komutanı J. Alb. Çetin Öcal, mazisi şan ve şerefle dolu milletin çocuklarının 30 Ağustos Zaferi’yle ne kadar övünse az olduğunu belirterek, “Bu zafer asil Türk ulusu ile kahraman Türk ordusunun ebedi başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ulusal birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birbirine kenetlenerek sürdürülen bir varoluş mücadelesinin sonucudur. Bu zaferi muhteşem kılan kadın, çocuk, yaşlı genç demeden milletçe topyekün bu savaşın icra edilmiş olmasıdır. Bu zaferi ve bu mutlu günü bize yaşatan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı sunarken eşsiz vatan toprağının bedelini canlarıyla ödeyen şehitlerimizi rahmetle anıyoruz” dedi.

Kutlamalarda Çorum Belediyesi Mehteran takımı ve motosiklet kulüplerinin gösterileri vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.