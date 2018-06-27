Çorum’da 300 kişilik hastane mescidi ibadete açıldı

Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum Belediyesinin destekleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yapılan mescitte incelemelerde bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar ile birlikte hastane mescidinde incelemeler yapan Başkan Gül, “hastanemizde daha önceden yapılan mescitle ilgili yerini bulamadıkları, müteahhitlerin yaptığı mescit yerinin uygun olmadığı ile ilgili vatandaşlarımızdan, başhekimimizden, hastane yönetimimizden talepler geldi. Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan’da devreye girerek buraya bir mescit yapılmasının uygun olacağını bize ilettiler. Gelen talepler üzerine Çorum Belediyesi olarak 240 erkek ve 40 hanım kardeşimizin rahatça ibadetini yapabileceği aynı zamanda Cuma namazını kılabileceği bu mescidi en kısa sürede inşa ettik. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.