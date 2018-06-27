Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 17:54

Çorum’da 300 kişilik hastane mescidi ibadete açıldı

Çorum Belediyesi tarafından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kazandırılan mescit vatandaşların kullanımına açıldı.

Çorum’da 300 kişilik hastane mescidi ibadete açıldı

27 Haziran 2018 17:54


Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum Belediyesinin destekleri ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yapılan mescitte incelemelerde bulundu.


Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağatay Evrim Afşarlar ile birlikte hastane mescidinde incelemeler yapan Başkan Gül, “hastanemizde daha önceden yapılan mescitle ilgili yerini bulamadıkları, müteahhitlerin yaptığı mescit yerinin uygun olmadığı ile ilgili vatandaşlarımızdan, başhekimimizden, hastane yönetimimizden talepler geldi. Milletvekilimiz Ahmet Sami Ceylan’da devreye girerek buraya bir mescit yapılmasının uygun olacağını bize ilettiler. Gelen talepler üzerine Çorum Belediyesi olarak 240 erkek ve 40 hanım kardeşimizin rahatça ibadetini yapabileceği aynı zamanda Cuma namazını kılabileceği bu mescidi en kısa sürede inşa ettik. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
34
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç