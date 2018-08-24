Diğer
Kategoriler
24 Ağustos 2018 12:03

Çorum’da 5 kişinin öldüğü kazayla ile ilgili Kaymakamdan açıklama

Çorum İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han, 5 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili, "Kazanın bayramda olması nedeniyle çok üzgünüz.

Çorum’da 5 kişinin öldüğü kazayla ile ilgili Kaymakamdan açıklama

24 Ağustos 2018 12:03

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum" dedi.


Çorum’un İskilip ilçesinde bir yakınlarının nişan töreninden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil tıra çarptı. Kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.


Kaza hakkında açıklama yapan İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han, "Bayatlı bir ailemiz Kahramanmaraş’a nişan törenine gitmişler. Dönüşte ailenin içinde bulunduğu otomobil tır ile kafa kafaya çarpışmış. Kazanın bayramda olması nedeniyle çok üzgünüz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Ekipler gereken incelemeyi yapıyor" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç