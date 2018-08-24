Çorum’da 5 kişinin öldüğü kazayla ile ilgili Kaymakamdan açıklama

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum" dedi.

Çorum’un İskilip ilçesinde bir yakınlarının nişan töreninden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobil tıra çarptı. Kazada aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti.

Kaza hakkında açıklama yapan İskilip Kaymakamı Harun Reşit Han, "Bayatlı bir ailemiz Kahramanmaraş’a nişan törenine gitmişler. Dönüşte ailenin içinde bulunduğu otomobil tır ile kafa kafaya çarpışmış. Kazanın bayramda olması nedeniyle çok üzgünüz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Ekipler gereken incelemeyi yapıyor" dedi.