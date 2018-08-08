Çorum’da 6 mahalle kur’an kurs tamamlandı

Şehre yeni camiler, Kur’an kursları kazandırdık, camilerimizin bakım onarımı, abdesthanelerini yeniden yaptık ve yapmaya devam ediyoruz diyen Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, “İbadethanelere yapılan hizmetler konusunda önemli bir görev üstlendik. Bu eserlere sahip çıkmak ve ibadethanelerimizle ilgili hizmetleri bu mekânların ruhuna uygun bir şekilde vermeyi sorumluluğumuz olarak görüyoruz” dedi.

6 Mahalle Kur’an kursu binasının daha yapımının tamamlandığını ifade eden Belediye Başkan Zeki Gül, “Mahalle Kur’an kurslarımız iki kattan oluşuyor. Birinci katta Kur’an bülbüllerinin yetişeceği 4-6 yaş derslikleri, çocuk oyun alanı, çocuk lavabosu ve abdesthanesi, mutfak, ikinci katta hanım kardeşlerimizin Kur’an-ı kerim ve dini bilgileri öğreneceği derslikler, mescit, öğretmenler odası, abdesthane yer alıyor. Ailede en iyi öğretmen olan hanım kardeşlerimiz şimdi daha iyi ortamlarda dini eğitimlerini alacaklar. Şimdiye kadar 17 adet mahalle Kur’an kursumuzun yapımını tamamladık. İl Müftülüğümüz buralarda çok güzel çalışmalar yapacak. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Çocukların geleceğimiz olduğunu, onları camiyle, Kur’an ile buluşturması gerektiğini belirten Başkan Gül, “Çocukların ibadet eğitimine ayrı bir önem gösteriyoruz. Yaptığımız tüm mahalle kurslarımızın alt katında 4-6 yaş çocuklarımızın dini eğitim almaları için özel alanlar oluşturduk. Buralarda yavrularımız aldığı manevi, milli bilgilerle, ilimlerle geleceğe daha iyi hazırlanacaklar. Geleceğimiz buralarda en güzel şekilde eğitimini alan bu çocuklarımız sayesinde daha güzel noktalara geleceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.