Çorum'da Ahilik Haftası etkinlikleri

Çorum'da Ahilik Haftası düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Kutlamalar kapsamında Çorum Belediyesi Mehteran Takımı'nın marşları eşliğinde Saat Kulesi önünden Pir Baba Parkına kadar kortej yürüyüşü yapıldı. Burada bir konuşma yapan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Başkanı Recep Gür, Ahilik kültürünün köklerinin 800 yıllık bir geçmişe dayandığını söyledi.

Bugün faaliyetlerini sürdüren oda, birlik, federasyon ve konfederasyonların Ahilik kültürünün devamı olduğunu dile getiren Gür, bu kültürün ortaya koyduğu prensiplerin sadece mesleki teşekküller değil toplumun her kesimine hitap ettiğini belirtti.

Ahi kültürünün günümüz evrensel değerleriyle uyum gösteren benzeri bulunmayan büyük bir kültür hazinesi olduğunu anlatan Gür, “Gurur verici geçmişe sahip olan esnaf teşkilatımız bugün ülkemizin karşılaştığı sorunları aşmada köklerine ve geleneklerinden destek alarak güçlük çıkışlar yapmakta ve topluma örnek olmak zorundadır. Ahilik kültürünün günümüze kadar ulaşmasını sağlayan Ahi Evran Veli bu kültürü yaşatılmasına büyüt katkılar sağlayan Mevlana geçmişten günümüze kadar çırak, kalfa, usta silsilesiyle bu kültürün yaşatılmasına emeği geçen ahileri rahmetle anıyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Zeki Gül de, Ahiliğin kardeşliği ön plana çıkardığını belirterek, bugün ki TESK gibi konfederasyonların birliklerin temellerini oluşturan kültürlerden birisi olduğunu belirtti.

Geçmişte ahiliğin esnaflar arasında birbirleriyle yardımlaşılan bir kültürün yanı sıra eğitim ve ahlaki fonksiyonu nu da ön plana çıkaran misyona sahip olduğunu dile getiren Başkan Gül, “Ahiliğin içerisinde eğitim yönü de vardır. Çıraklar, kalfalar birbirleriyle yardımlaşarak eğitimin en güzelini ortaya koymuşlardır. Ekonomik yönü vardır. Esnaf ekonomik yönden zayıfladığında o dönem hiçbir zaman çekmemiştir. Siyasi ve askeri faaliyetleri olmuş. Tarih boyunca ne zaman devlete saldırı varsa ahiler devletin etrafından birleşerek daima devletini korumuştur” dedi.

CHP Çorum milletvekili Tufan Köse ise 800 yıllık geçmişe sahip olan Ahiliğin gurur duyulması gereken bir gelenek olduğuna dikkat çekerek, “Bugün kıt kaynakları hızla tüketen zengini daha zengin, yoksulu daha da yoksul yapan küresel sistemin bu gelenekten öğrenmesi gereken çok şey olduğuna inanıyorum. Ahiliğin çok güzel gelenekleri var. Ahiler mal varlığının çokluğundan değil elinin ustalığından kazancının bereketinden gurur duyarlar. Yandaki esnaf siftah etmediyse gelen müşteriyi oraya yönlendirirler. Bunlar sosyal adaletin 800 yıllık geçmişinde bu coğrafyada yaşandığını gösteriyor. Hala toplumumuzun yapı taşı olan esnaflar korunmuyor. Kent merkezlerine giren AVM'ler esnafları eziyor. Ekonomik olarak yoksullaştırıyor. Bunun önüne geçilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Anadolu coğrafyasının zor bir coğrafya olduğunu hatırlatan Vali Necmettin Kılıç'da, “Çok stratejik bir yer ve dünya üzrinde eşi bulunmuyor. Gözlerin üzerinde olduğu bir coğrafya. Bizden önce hiçbir medeniyet bu topraklarda 200 yıldan fazla tutunamadı. Dünyayı yöneten medeniyetlerin tamamı Anadolu'dadır. Büyük medeniyetler dünyaya Anadolu'dan hakim oldular. Bu zor coğrafyada neredeyse bin yıldır varız. Anadolu'da iki yıldız görürüz. Birisi Hacı Bektaş Veli, birisi Ahi Evran'dır. Anadolu'ya geldiğimizde Horasan'dan getirdiğimiz kuvvetli medeniyetin zirvelerdir bunlar. Hacı Bektaş-ı Veli, orduyu dizayn etmiştir. Ahi Evran da esnaf, sanayi ve ticareti düzenlemiştir. Ahiler, ihtiyacı olduğunda uyanır ve devlete gerekli desteği verir. Ahiler devletin uyuyan hücreleridir. Ahi Evran'ın kendisi de bir Moğol saldırısına karşı yaşlı vücuduna rağmen şehri savunurken şehit edilmiştir. Ahilik kurumundan alacağımız çok şey vardır. Köklerimizdeki bizi biz yapan değerlerimizi bugüne adapte etmek, yarınlara kuvvetle taşımak, elbetteki devletimizin bekasıyla da yakından ilgilidir” dedi.

Konuşmaların ardından ödül töreni ve temsili şed kuşanma törenin ardından program sona erdi.