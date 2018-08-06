Çorum’da akıllı kavşak kameralarını yeniliyor

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, kentteki 9 kavşakta sayım ve görüntüleme görevini yürüten kameraların, ulaşımla ilgili daha sağlıklı veri almak için yeni sistem kameralar ve yazılım sistemi ile değiştirdiklerini söyledi.

Ulaşım planlaması yaparken bu kavşaklardaki kameralardan aldığımız veriler bizim için çok önemli diyen Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, “kavşaklarda araçların bekleme sürelerinin minimize edilmesi, araç kuyruklarının bertaraf edilmesi için çözünürlüğü daha iyi, daha geniş görüş kapasitesine sahip kameralar ve daha özellikli donanımlı yazılım ile değiştiriyoruz. 9 kavşağımızı kamera sistemi ile 30 kavşağımızı ise yeni almış olduğumuz yazılım ile trafik kontrol merkezinden kontrol edebiliyoruz. Bu yazılımda trafik ışıkları arıza, elektrik kesintisi olduğunun da sistem uyarı vererek anında müdahale ediyoruz. Şehrimizde ulaşımı kolaylaştırmak için çalışmalarımız devam edecek” dedi.