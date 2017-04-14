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14 Nisan 2017 16:07

Çorum’da “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları” projesi başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları” projesi kapsamında eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Prof.

Çorum’da “Anadolu Mektebi Yazar Okumaları” projesi başladı

14 Nisan 2017 16:07

Dr. Sami Güçlü, Çorum’da öğrencilerle bir araya geldi.


İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Bakan Güçlü’nün bir dava adamı olduğunu belirterek, eğitimli bir gençlik yetiştirmek için durmadan çalıştığını söyledi. Konya’da 100 bin kitap dağıtımıyla başlayan ve yazarları öğrencilerle buluşturan bu çalışmanın şimdi de Sakarya’dan devam ettiğini dile getiren Büyük, “Gençler geleceğin yapıtaşları sizlersiniz. Sizleri tebrik ediyorum. Derslerinizin yanında okur yazarlık yapıyorsunuz. Bu projenin fikir babası olan bakanımız Sami Güçlü’ye ne kadar teşekkür etsem azdır” dedi.


Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü de, daha önce üniversite öğrencileriyle çalışmalar yaptıklarını hatırlatarak, 2015 yılından itibaren lise öğrencilerini okuma gruplarına dahil ettiklerini, bundan başarılı sonuçlar aldıklarını belirtti.


İnsanoğlunun çok yüksek kapasiteli bir varlık olduğunu dile getiren Bakan Güçlü, “Bu kapasite fark edildiğinde olumsuz şartlar ortadan kalkıyor. Ferdi gayretlerle pek çok şey başarılıyor. Asla kendinizi küçük görmeyin. Yetersiz görmeyin. Yerinde ve doğru hamleler yaptığınız zaman başarırsınız. Eğitim alt yapımız iyi ancak ideal eksikliğimiz var. Geleceği düşünenler her zaman birkaç adım öndeler. 15-25 yaşlar geleceğin nasıl olacağını belirleyen yaşlar. İdealist insan için hayatın zorlukları zor gelmez. Bu çalışmalarla kültürel yönden kendinizi geliştirerek daha başarılı olacaksınız. Kendi kabiliyetlerinizi fark ederseniz dünyanızı değiştirirsiniz” diye konuştu.




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