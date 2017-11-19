Diğer
Kategoriler
19 Kasım 2017 18:41

Çorum’da apartman dairesinde sis bombası patladı

Çorum’da bir apartman dairesinde patladıktan sonra balkona atılan sis bombası paniğe neden oldu.

Çorum’da apartman dairesinde sis bombası patladı

19 Kasım 2017 18:41

Duman ve kokudan etkilenen 3’ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.


Olay Gülalibey Mahallesi, Cemilbey Caddesi Numara 121’deki Yeşilköşk apartmanında meydana geldi. Apartmanın 2. katında bulunan ve Mehmet Z.’ye ait olduğu bildirilen dairede önce bir patlama sesi duyuldu, ardından etrafa yoğun sis yayıldı. Paniğe neden olan olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede paniğe neden olan olaydan sonra duman ve kokudan etkilenen vatandaşlara olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi. Polis ekipleri binada yaptıkları incelemede, Mehmet Z.’ye ait ikinci kattaki evde, yasa dışı yollardan temin edilen sis bombasının infilak ettiğini, infilak eden sis bombasının evin balkonuna atıldığını belirledi. Patlamanın olduğu binanın 5. katında bulunan Gülşen, Semiha, Recep, Mustafa Emir, Çınar Yavuz ve Yusuf Kaan E. duman ve kokudan etkilendikleri için yakınları tarafından hastaneye götürüldü.


"Yasa dışı madde bulundurmak" suçundan gözaltına alınan Mehmet Z.’nin, polise verdiği ifadesinde sis bombasını kendisine bir arkadaşının verdiğini belirterek, "Evde patlama meydana gelince panikle sis bombasını evimin balkonuna attım. Duman balkondan mahalleye yayıldı" dediği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    5°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç