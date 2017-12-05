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05 Aralık 2017 16:35

Çorum’da araçlara kış lastiği denetimi

Çorum’da şehirlerarası yük taşımacılığı yapan ticari araç ve otobüslere kış lastiği denetimi yapıldı.

Çorum’da araçlara kış lastiği denetimi

05 Aralık 2017 16:35


Çorum-Ankara karayolu üzerinde Emniyet Müdürlüğü Trafik denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde polis ekipleri durdurdukları araçlara kış lastiği takılıp takılmadığını, lastik diş kalınlıklarının belirlenen ölçülere uygun olup olmadığını dijital kumpas cihazıyla kontrol etti.


Polis ekipleri, denetimlerde kış lastiği kullanımının Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında zorunlu tutulduğuna dikkat çekerek, araçlarına kış lastiği takmayan sürücülere 625 lira para cezası uygulandığını ifade ettiler.




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