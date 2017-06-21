Çorum’da bayram tedbirleri

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Ramazan bayramının birinci günü Çorumluların Halk otobüslerinden ücretsiz yararlanabileceklerini ifade etti. Ramazan Bayramının birinci günü halk otobüslü seferlerinin saat 09.00’da başlayacağını belirten Turhan Candan, bayramın ikinci günü saat 08.00’da, üçüncü gün ise seferlerin normal seyrinde devam edeceğini söyledi.

"Arefe günü mezarlıklara otobüs kaldırılacak"

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorum Belediyesi’nin Arefe günü sabah namazından sonra mezarlık ziyaretinde bulunmak isteyen vatandaşlar için ücretsiz olarak otobüs seferleri düzenleyeceğini ifade ederek, Ulumezarlık, Hıdırlık ve Çiftlik Mezarlığı’na camilerden kaldırılacak otobüs seferi güzergahlarını ve camileri ise şu şekilde açıkladı; Ulucami, Köroğlu Cami, Kevser Cami, Ejder Cami, Sarılık Cami, Selimiye Cami, Binevler Cami, Buharaevler Cami, Garantievler Cami, İmam Hatip Cami, Abdibey Cami, Tevhit Cami, Bilali Habeş Cami, Yeşil Cami, Beytepe Cami, Kafkasevleri Cami, Mevlana Cami, Alaaddin Cami, Hicret Cami, Huzur Cami, Nadık Cami, Esentepe Cami, Karşıyaka Cami, Ehlibeyt Cami, Esnafevler Cami, Altınevler Cami, Yörükevler Cami, Fatih Sultan Mehmet Cami, Mimar Sinan Cami ve Kışla Cami.

Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Çorumluların rahat ve huzurlu bir şekilde bayramlarını idrak edebilmesi için Zabıtanın bayram süresince 24 saat görevinin başında olacağını söyledi.

Halkın bayram alışverişlerini rahat yapabilmesi için seyyar satıcıların kontrol altında tutulacağını bildiren Başkan Yardımcısı Turhan Candan,

"Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bayram süresince tam gün hemşerilerimizin hizmetinde olacaktır. Yine bayram süresince Su Arıza, Kanalizasyon ve Arıtma tesislerinde nöbetçi personel bulundurulacaktır” dedi.

Candan, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların olası şikâyetlerini Alo Zabıta 153, Su Arıza 185-153-2121946, İtfaiye 110, 2230880-81-82, Cenaze işlemleri 213 10 76-212 19 46 ve Temizlik-Kanal 212 19 46 numaralı telefonlara bildirmelerini istedi.