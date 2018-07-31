Çorum’da binicilik tesisi hizmete giriyor

Önemli bir projemizi daha hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz diyen Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, “Ata sporumuz biniciliği yeni nesillere öğretmek ve bu geleneği devam ettirmek için inşa ettiğimiz binicilik tesisimizi tamamladık. Sporu toplumun her kesimine yaymak için farklı farklı projeleri hayata geçiriyoruz. Ata sporumuz olan binicilik de bu sporlardan bir tanesi. Binicilik sporunun yaygınlaştırılması için şehrimize uzun yıllar hizmet verecek önemli bir tesis kazandırdık” dedi.

’Çocuklarımıza at sevgisini kazandıracağız’

Belediye Başkanı Zeki Gül, “değerlerine bağlı bir belediye olarak, sosyal, kültürel ve sportif anlamda geleneklerimize, örf ve adetlerimize uygun alanlarda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda desteklenmesi gereken en önemli spor dallarından birisi de ata sporumuz olan biniciliktir. Hemşehrilerimizi binicilik sporuyla tanıştırmak, at sevgisini çocuklarımıza kazandırmak ve aynı zamanda şehrimize bu alanda bir eser kazandırmak için binicilik tesislerimizin yapımına başlamıştık. Binicilik sporu, hemen her yaşta insanın yapabileceği bir spor. Binicilik tesislerimizden fiziksel zihinsel veya duyusal sorunu olan kardeşlerimiz, dezavantajlı gruplarımız da faydalanacaklar. Bir anlamda toplumun tüm kesimlerine sosyal hizmet verecek olan bir tesis” şeklinde konuştu.

Başkan Gül, “Binicilik tesisimizin özel sektör eliyle profesyonel işletilmesi için kira ihalesine çıktık. 80 dönümlük devasa alan üzerine inşa ettiğimiz binicilik tesisinde 3 bin 150 metrekare kapalı manej alanı, Binicilik eğitim alanı, 4 bin 600 metrekare açık manej alanı, bin 650 metrekare ahır, 21 metrekarelik 25 Adet Box, Veteriner hekim odaları, otlaklar, Seyis odaları, Karantina odası, Depo, Samanlık, At yıkama odaları, Teknik donatılar, Cafe, Mescit, Çok amaçlı salon, Teras ve ofislerin bulunmaktadır. Burada her yaştan vatandaşımızın özellikle hafta sonlarını aileleriyle birlikte hoş vakit geçirmeleri sağlamayı amaçlıyoruz. Tesislerimiz hemşehrilerimiz için hem eğlence, hem sağlık, hem eğitim mekânı olacak. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.