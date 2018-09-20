Çorum'da bisikletli çocuklar etkinliği

Mehmetçik Parkı'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, çocuklarla birlikte bisiklete binerek tur attı.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın 17 yıldır kutlandığını belirten Belediye Başkanı Zeki Gül, şehirlerde bisiklet gibi alternatif ulaşım araçlarına vatandaşların teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Türkiye'de nüfusun büyük çoğunluğunun şehirlerde yaşadığına dikkat çeken Başkan Gül, “Şehirlerin yönetiminden, gelişiminden, şehirde yaşayan insanların refahından da büyük ölçüde belediyeler sorumlu. Belediyelerin vatandaşlarına verdiği hizmetler ne kadar kaliteli ve çeşitliyse oradaki yaşam da daha konforlu oluyor. Şehirlerdeki nüfusun fazlalığından dolayı da ulaşım konusunda, ulaşım hizmetlerinin yoğunluğu neticesinde çevresel bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Tabi bu ulaşım hizmetleri neticesinde ortaya çıkan sorunları çözmek, özellikle çevre kirliliği gibi sorunları ortadan kaldırmak büyük ölçüde belediyelerin sorumluluğunda. Böyle bir durumda, Belediyelerin ulaşımla ilgili çalışmaları, yatırımları, hizmetleri çok önemli. Mobilize ulaşımdan ziyade şehir merkezlerinde bisikletle ulaşım gibi alternatif ulaşımları teşvik etmemiz gerekiyor” dedi.

Vatandaşları bisiklet kullanmalarına teşvik etmek için şehrin bazı noktalarında bisiklet yolu yaptıklarını bazı bölgelerde ise yeni çalışmaların olduğunu anlatan Başkan Gül, “Buharaevler Mahallesi'nde Dr. İlhan Gürel Caddesi'nin Mehmetçik Parkı'ndan başlayarak Silimkent kavşağına kadar olan bölümde standartlara uygun bin 372 metre uzunluğunda bisiklet yolu yaptık. Yine Akşemseddin Caddesi'nde bisiklet yolu çalışması yaptık. Şehrimizde sporu ve hareket etmeyi teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz yıl gençlik merkezlerimizde yaz spor okullarımıza devam eden ve başarılı olan öğrencilerimize bisiklet hediye ettik. Düzenlediğimiz, cami çocukları spor şöleninde ve diğer spor faaliyetlerinde, gençlerimize yönelik düzenlediğimiz spor faaliyetlerinde, evlatlarımıza bisiklet hediye ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Çorum'da spor yatırımlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Gül “Bu faaliyetlerin asıl amacı, hareketsizlikle mücadele etmek. Bu alanda bir farkındalık ortaya koymak. Modern yaşamın olumsuz etkilerinden insanlarımızı mümkün mertebe kurtarmak amacıyla bu çalışmaları yapıyoruz. Şehrimizde özellikle yaptığımız sportif yatırımların temelinde de bu anlayış yatıyor. Hemşehrilerimize rahatlıkla spor yapabilecekleri imkânları sağlamak, özellikle de gençlerimizi ilgi duydukları, yetenekleri olduklarına inandıkları spor branşlarında spora teşvik etmek amacıyla spor yatırımları yapıyoruz. Mahalle spor salonları inşa ediyoruz. Masa Tenisi Eğitim Merkezi inşa ettik. Gençlik merkezlerimizde gençlerimiz birçok branşta spor yapma imkânına sahip. Yine parklarımızda, yeşil alanlarımızda spor yapılabilecek alanlar oluşturuyoruz. 2002 yılından beri düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında halk sağlığını ve insanlarımızın yaşam kalitesini iyileştirmek, hareketli yaşamı teşvik etmek amacıyla düzenlenen etkinliklere Belediye olarak destek veriyoruz. Gerek, insanlarımızın yaşam konforunu artırmak, hareketlilik konusunda farkındalık oluşturmak, çevre kirliliğinin önlenmesi gibi hayati konularda belediyelerimizle fikir alış verişinde bulunuyoruz.”şeklinde konuştu.