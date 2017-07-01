Diğer
Kategoriler
01 Temmuz 2017 14:34

Çorum’da bonzai operasyonu

Çorum’un Sungurlu ilçesinde düzenlenen operasyonda kullanıma hazır 6 adet paketlere sarılı bonzai ele geçirildi.

Çorum’da bonzai operasyonu

01 Temmuz 2017 14:34


Edinilen bilgiye göre, 155 polis imdat hattına gelen bir ihbar üzerine harekete geçen Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen bir aracı takibe aldı. Hayatyolu civarında ekipleri görerek ara sokaklardan araç ile kaçan şahıslar polisin uyarı ateşi ile birlikte Alihan Sokak’ta kıskıvrak yakalandı. Şahısların yapılan üst ve araç aramasında 6 adet kullanıma hazır uyuşturucu maddenin ele geçirilmesi üzerine şüpheliler gözaltına alındı.


İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan şüpheliler Ş.G., F.K., S.G. ve çeşitli suçlardan aranması bulunan F.Ö. adliyeye sevk edildi. Ayrıca bugün öğlen saatlerinde Budaközü kavşağında yarı baygın halde bulunan B.B. isimli şahsın uyuşturucu madde kullandığı tespit edilerek yapılan üst aramasında 1 adet uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ÇORUM HABERLERİ
ÇORUM HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    37°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    38°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    31°C
ÇORUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 7 ŞEVVÂL 1438
  • 01 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:48
  • Güneş :05:06
  • Öğle :12:55
  • İkindi :16:55
  • Akşam :20:23
  • Yatsı :22:21
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!